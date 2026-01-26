Tensión en Ushuaia: un avión militar de EE.UU. aterrizó tras la intervención del puerto

Se desconocen los motivos del aterrizaje de la aeronave del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La semana pasada, el gobernador de Tierra del Fuego cuestionó la intervención del puerto y señaló posibles intereses geopolíticos. Los temores de los ushuaianinos parece que se hacen realidad porque este domingo aterrizó —según relata U24 e imágenes en redes sociales— un Boeing C-40 Clipper, una versión militar del Boeing 737 utilizada por la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Este tipo de avión es empleado habitualmente para el traslado de delegaciones gubernamentales, personal diplomático, altos mandos militares o carga sensible, lo que refuerza los interrogantes sobre el verdadero motivo de su arribo a la capital fueguina.

La CGT Regional Ushuaia emitió un comunicado en el que repudia lo que considera un “grave atropello a la soberanía” y cuestiona la coincidencia entre la llegada del avión, la intervención del puerto y los recientes contactos del Gobierno nacional con autoridades estadounidenses.

Por su parte, Guillermo Carmona, abogado y exdiputado por Mendoza, posteó: «Si el avión de EEUU en Ushuaia trasladó congresistas estamos ante un hecho inusual y muy grave. ¿Los tipos van a una provincia argentina como si fuera un Estado estadounidense? ¿Cuántos son y qué justificaría que viajen en un Boeing 737? ¿Por qué se saltearon protocolarmente al Congreso si su rol es parlamentario? ¿Qué van a hacer en TDF? Todo extremadamente inusual y grave en un contexto de crecientes sospechas. La vez que el desgobierno de Milei "aclara" indefectiblemente oscurece».

El periodista argentino Guillermo Wormann también se manifestó al respecto, aportando detalles sobre la comitiva: «Boeing de la Fuerza Aérea de los EE.UU en Ushuaia: al menos 7 senadores norteamericanos visitaron el Parque Nacional Tierra del Fuego, cenaron en Ushuaia, visitan lugares estratégicos de Ushuaia, la visita fue coordinada por la Embajada de EEUU en Buenos Aires. El arribo se produce en el mayor hermetismo y sin comunicaciones oficiales».





Este escenario de opacidad informativa, sumado a la reciente toma de control federal del puerto fueguino por parte de la Casa Rosada, ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales y políticos, quienes exigen explicaciones urgentes sobre la presencia de autoridades extranjeras en puntos sensibles del extremo sur argentino.