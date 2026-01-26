Habilitan la circulación en la Ruta Provincial Nº 71

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, emitió un aviso oficial este lunes para actualizar el estado de las calzadas en la región cordillerana. Tras las evaluaciones pertinentes, se confirmó que la Ruta Provincial Nº 71, específicamente en el trayecto que conecta la localidad de Cholila con el empalme de la Ruta Nacional 40, ha sido rehabilitada para el tránsito de manera normal.

Esta medida permite nuevamente la circulación de todo tipo de vehículos por la zona. No obstante, las autoridades provinciales hicieron especial hincapié en la necesidad de circular con extrema precaución para garantizar la seguridad vial. Ante cualquier eventualidad o para reportar incidentes, se recuerda a la población que permanece habilitada la línea de Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

E.B:W.