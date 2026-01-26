22°
Lunes 26 de Enero de 2026
sociedad |
La Sociedad Rural de Esquel suspende la 100° ExpoOvina por los incendios forestales

La institución decidió cancelar el histórico centenario del evento, previsto para febrero, debido a la emergencia ígnea que afecta gravemente a pobladores, cabañeros y productores de la región.
La Sociedad Rural de Esquel (SRE) ha emitido un comunicado oficial informando la suspensión definitiva de la 100° edición de la ExpoOvina 2026, la cual estaba programada para llevarse a cabo del 5 al 8 de febrero. Esta difícil determinación surge como consecuencia directa de los lamentables incendios forestales que azotan la zona y que impactan de manera crítica a la comunidad local.

 

La magnitud del desastre ambiental ha generado una situación de emergencia que afecta sensiblemente a los pobladores, así como a los cabañeros y productores agropecuarios que forman el corazón de esta muestra. Ante la prioridad de resguardar la seguridad y acompañar a quienes sufren las consecuencias del fuego, la entidad considera que no existen las condiciones adecuadas para celebrar un evento de tal envergadura.

 

Desde la conducción de la SRE manifestaron su solidaridad con los damnificados y aclararon que permanecen a disposición de los interesados para canalizar cualquier consulta o requerimiento derivado de esta cancelación. El festejo por el centenario de la rural, que incluía actividades tradicionales como la clasificación, el remate y el clásico asado, queda postergado hasta que la situación regional permita retomar la agenda institucional con normalidad.

 

 

 

 


E.B.W.

 

