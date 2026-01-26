"Una vuelta de rosca": Cámaras de Comercio buscan una gestión más proactiva y moderna

En la sede de la Cámara de Comercio de Esquel, se desarrolló un encuentro institucional que congregó a las autoridades de las cámaras de Comodoro Rivadavia, Esquel y Trevelin. La reunión tuvo como eje principal la necesidad de modernizar las estructuras gremiales empresarias y trabajar de manera articulada para potenciar el crecimiento de la región.

Alexis Togüel, presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, planteó la urgencia de renovar la dinámica de trabajo de estas entidades, señalando que "entendemos que es importante que haya un cambio, a veces, en la mirada de estas instituciones que tienen por su historia y por su trayectoria, quizás una mirada muy ortodoxa o que, bueno, en estos tiempos requiere una vuelta de rosca". Según el directivo, la meta es que las cámaras adquieran un rol más dinámico frente a las necesidades de sus socios.

Durante el intercambio de experiencias, se hizo hincapié en que la gestión actual debe ir más allá de la gestión administrativa de quejas. Al respecto, Togüel manifestó que "no alcanza con sólo responder o presentar notas o elevar reclamos, sino que hay que tener una visión y una forma de participar mucho más proactiva". Esta nueva perspectiva busca dotar a las instituciones de herramientas y recursos económicos que les den un peso suficiente para representar a los sectores productivos.

Finalmente, el encuentro permitió analizar cómo se vinculan las localidades en un esquema de beneficio mutuo, reconociendo que "las localidades no son lugares estancos, sino que tienen relaciones y vinculación y funcionan en un ecosistema". Con esta visita a la zona cordillerana, se inicia un proceso de diálogo fluido que pretende obtener resultados concretos para fortalecer a las instituciones encargadas de expresar las voces del sector que mueve la economía local.

