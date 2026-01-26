14°
23°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 26 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad PNLAChubutRed43refuerzosincendioChile
26 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Cooperación internacional en Los Alerces: Bomberos de Chile se unen al combate del fuego

El Gobierno del Chubut coordina un esfuerzo logístico sin precedentes que suma personal de la vecina región chilena de Los Lagos y refuerzos de Córdoba y Santa Cruz en los frentes de mayor riesgo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut continúa desplegando todos los recursos humanos, técnicos y logísticos disponibles para enfrentar el incendio que afecta al Parque Nacional, con un operativo que ya supera los 500 brigadistas y bomberos voluntarios trabajando de manera coordinada en las zonas más críticas.

 

Durante la jornada de ayer se sumaron bomberos voluntarios provenientes de Futaleufú y de San Carlos de Bariloche, fortaleciendo así el trabajo conjunto que se lleva adelante desde el primer día junto a los cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia, que permanecen abocados de forma ininterrumpida al combate del fuego.

 

Asimismo, en el día de la fecha se incorporaron 36 nuevos brigadistas provenientes de las provincias de Córdoba y Santa Cruz, quienes ya se encuentran operando en distintos frentes del incendio, reforzando las tareas de enfriamiento, control y vigilancia permanente.

 

Para hoy lunes 26, está prevista además la llegada de bomberos voluntarios de Palena y Chaitén, lo que permitirá continuar ampliando la capacidad operativa en el territorio y sostener el esfuerzo conjunto frente a un escenario climático adverso y de alta complejidad, marcado por las temperaturas extremas y las ráfagas de viento que superaron los 45 kilómetros por hora.

 

El operativo es coordinado por el Comité de Emergencia, con la participación de brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, personal de apoyo, agentes sanitarios y equipos técnicos especializados, priorizando en todo momento la seguridad de los vecinos y la proyección del patrimonio natural.

 

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nuevos focos de incendio surgen a pocos kilómetros de las casas en Cholila
2
 Tras las fuertes ráfagas de vientos el fuego rodea la Laguna Villarino
3
 Los Alerces: Brigadistas en alerta máxima por el avance de tres frentes de fuego
4
 El viento vuelve imparable el avance del fuego y complica el combate
5
 Cortan la Ruta Provincial N°71 por el avance del fuego
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
4
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
5
 PNLA: resuelven la intervención mediante un comité
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -