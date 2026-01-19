“No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”

La agenda está formalizada a partir de las 18 horas. Entre hoy lunes y mañana martes, un total de diez reuniones mantendrán los responsables de Chubut Deportes con distintos dirigentes deportivos y asociaciones y ligas que funcionan en la ciudad de Esquel.

Este lunes la reunión es con los dirigentes de Belgrano, luego Independiente Deportivo, más tarde con integrantes de la Liga Independiente de Fútbol Barrial, a continuación con dirigentes del Esquel Rugby Club para terminar con dirigentes del Club San Martín.

Mañana, a partir de las 18 horas, las reuniones serán con el Club Andino primero, luego con el Club de Arquería Andino Patagónico, más tarde con el Slalom Club, la Asociación Española, para termina con la Liga de Veteranos de Fútbol.

Todas las reuniones de manera individual. Cada uno con su horario establecido. Como tiene que ser, porque en las reuniones masivas todos los temas se van mezclando y las necesidades también.

“Lo primero es que ya nos conocemos. Los dirigentes ya conocen cuál es la dinámica de lo que pretendemos hacer desde provincia, el trabajo en conjunto con la gente del deporte y los municipios” lo destacó Milton Reyes hoy a Radio Nacional Esquel.

“Un poco el objetivo es tener una planificación y una estrategia del calendario 2026 con el objetivo de escuchar cuál es la demanda concreta, cuáles son las prioridades”.

“La idea es arrancar a principio de año con esto, el objetivo nuestro es como máximo en 30 días poder darle a cada club una devolución para que exactamente sepan, cada uno de ellos, cómo vamos a poder ayudarlos de acuerdo a las posibilidades económicas, financieras de la provincia, del propio municipio y de qué manera trabajar articuladamente”.

Reyes destacó que “para nosotros es clave y fundamental lo que hacen las instituciones, entonces entendemos que necesitan del acompañamiento y la única manera es tener una planificación, así que ese básicamente es el objetivo, pensar también en alguna, al menos en alguna ayuda, en alguna pequeña obra, en algunas cuestiones concretas que necesitan”.

En la ciudad de Esquel son muchas las instituciones deportivas, desde las más grandes hasta la más pequeñas, desde las asociaciones civiles o grupos de amigos. Desde las sedes vecinales que ofrecen talleres deportivos hasta los emprendimientos privados. Son muchos para reuniones individuales.

Pero el responsable del área de deportes provincial fue categórico: “bueno, habrá que hacerlo, como sea, de alguna manera había una opción de hacer una reunión con todos, todos juntos, y la experiencia nos dice que ese tipo de reuniones no terminan sirviendo porque cada uno tiene sus particularidades y también como una manera de respetar a cada institución”.

Las reuniones serán a partir de las 18 horas, porque en su gran mayoría el dirigente deportivo es alguien que tiene un trabajo, que tiene una actividad laboral y que le dedica mucho tiempo de su vida a una institución “y es lógico hacerlo por la tarde cuando disponen de más tiempo para hacerlo, así que es también de alguna manera respetar la dirigencia deportiva”.

“Por eso de la importancia del deporte, de los que hacen el deporte y de los que organizan distintos eventos, más allá de que en algunos casos son eventos privados, se entiende que los que participan son deportistas y por eso también de la importancia de muchos casos de sponsorizar esos eventos”.

“Eso es lo que tiene que entender también la sociedad y lo que tenemos que entender los que estamos a veces en función pública, lo que generan tantos dirigentes, por eso se merecen el respeto y que le digamos la verdad, son momentos sumamente complejos”. Habrá que agudizar el ingenio. Habrá que gestionar.