Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel

Se prohíbe el uso de fuego en todo espacio público y se clausuran fogones en puntos clave de la ciudad. Conocé los horarios de permanencia en reservas y los sitios habilitados para pernocte.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la compleja situación ambiental que atraviesa la región, el municipio de Esquel ha emitido una serie de pautas y restricciones fundamentales para la preservación de nuestro patrimonio natural. Bajo la premisa de que cuidemos entre todos nuestro lugar, las autoridades locales enfatizan que en estos días es muy importante que acompañemos con pequeñas acciones que hacen la diferencia.

 

Estamos actualmente en emergencia ígnea, por eso te pedimos especial atención y compromiso para evitar incidentes que pongan en riesgo nuestros recursos y la seguridad de la comunidad.

 

Restricciones en el uso del fuego y espacios públicos

 

La medida más estricta afecta directamente el uso de fogones y recreación al aire libre. Recordá que no está permitido hacer fuego en espacios públicos, incluidos los fogones. Por este motivo, y para garantizar la prevención, se encuentran clausurados los fogones de los siguientes sectores:

 

  • La Zeta

     

  • Alto Río Percy

     

  • La Cascada

     

Horarios y servicios para viajeros

 

Para facilitar el control y monitoreo de las áreas protegidas, se ha establecido una restricción horaria de permanencia. Además, no se puede permanecer en las reservas naturales después de las 21 horas.

 

Para aquellos turistas o vecinos que viajan en motorhome, el municipio ha organizado espacios específicos para su estadía, evitando así el estacionamiento en zonas de riesgo. Si viajás en motorhome, tenés espacios habilitados en:

 

  • El Hipódromo

     

  • Camping Nahuel Pan

     

  • Millaén

     

Cuidar nuestros bosques comunales es una responsabilidad compartida. Desde el municipio agradecen la colaboración de todos los ciudadanos para atravesar este periodo de alerta crítica con el menor impacto posible. Gracias por colaborar.

 


T.B

 

1
