Cortan la Ruta Provincial N°71 por el avance del fuego

Se informa a la comunidad y a los conductores que la Ruta Provincial N°71, específicamente en el tramo que une el Empalme con la Ruta Nacional N°40 y Cholila, se encuentra cortada al tránsito para todo tipo de vehículos.

Esta medida de interrupción total rige hasta nuevo aviso. La decisión fue tomada por las autoridades competentes debido al incendio forestal que afecta la zona, con el fin de garantizar la seguridad y permitir el despliegue operativo en el área.

Se solicita a quienes circulen por las inmediaciones respetar las indicaciones de autoridades en el lugar.

T.B