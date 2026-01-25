Tras las fuertes ráfagas de vientos el fuego rodea la Laguna Villarino

La situación en el Parque Nacional Los Alerces ha tomado un giro sumamente preocupante en las últimas horas debido al incremento de la intensidad del viento y el comportamiento errático del fuego. Según los informes más recientes provenientes del terreno, el frente de avance ha alcanzado el sector de la Laguna Villarino, rodeando por completo el espejo de agua y generando un escenario de extrema complejidad para los equipos de emergencia que trabajan en la zona.

El avance del incendio es cada vez más agresivo, impulsado directamente por las fuertes ráfagas de viento que se están registrando en toda la región cordillerana. Este fenómeno climático no solo acelera la velocidad con la que las llamas consumen el bosque nativo, sino que también genera focos secundarios que dificultan cualquier intento de contención por parte de las cuadrillas terrestres. El entorno de la Laguna Villarino, conocido por su densa vegetación y valor ecológico, se encuentra ahora bajo la presión directa de las llamas.

Estas condiciones meteorológicas adversas han generado un impacto crítico en la logística del combate. La violencia del viento y la densidad de las columnas de humo hacen que sea prácticamente imposible operar para los medios aéreos. Tanto los aviones hidrantes como los helicópteros con helibalde han tenido que suspender o limitar drásticamente sus maniobras, ya que las ráfagas ponen en riesgo la seguridad de las aeronaves y reducen la efectividad de las descargas de agua sobre los focos activos.

Para los brigadistas en tierra, la situación no es menos compleja. El avance del fuego rodeando la laguna limita las vías de escape y de acceso, obligando al personal a realizar repliegues estratégicos para salvaguardar su integridad física. Las tareas de combate directo se ven neutralizadas por la imposibilidad de trabajar en un frente que cambia de dirección constantemente debido a la inestabilidad atmosférica.

En este momento, la prioridad absoluta del Comando Unificado es el monitoreo de los perímetros y la seguridad de los combatientes, a la espera de que las condiciones del viento cedan para retomar la ofensiva aérea. La comunidad y los prestadores de servicios en áreas cercanas se mantienen en estado de alerta máxima, mientras el fuego continúa su marcha sobre este sensible sector del Parque Nacional, recordándonos la vulnerabilidad del ecosistema ante la combinación de sequía y vientos intensos.

