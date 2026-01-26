16°
26 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Incendio intencional en la Ruta 3: detuvieron al presunto autor en Arroyo Verde

El episodio se registró este domingo en el kilómetro 1309 de la Ruta Nacional N°3. La rápida intervención policial permitió controlar el fuego y detener al presunto responsable.
Por Redacción Red43

Durante la tarde del domingo, efectivos de la Subcomisaría Arroyo Verde, dependiente de la Unidad Regional Puerto Madryn, intervinieron ante un incendio de pastizales que habría sido provocado de manera intencional a la altura del kilómetro 1309 de la Ruta Nacional N°3.

 

La situación fue advertida por personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso a la Policía al observar a un individuo presuntamente vinculado con el inicio del foco ígneo. Al llegar al sector, los uniformados confirmaron la existencia del incendio y lograron extinguirlo rápidamente, evitando que el fuego se expandiera.

 

Luego de un rastrillaje por la zona, los efectivos detectaron a un hombre que caminaba sobre la Ruta Nacional N°3, cerca del kilómetro 1310. El sujeto presentaba lesiones leves compatibles con quemaduras en una de sus piernas y, al notar la presencia policial, intentó descartar un encendedor y otros elementos relevantes para la causa. Frente a estos indicios, fue aprehendido de inmediato como presunto autor del incendio intencional.

 

El hombre sería oriundo de la provincia de Tucumán, y quedó alojado en la Comisaría Segunda de Puerto Madryn. La causa quedó a disposición del fiscal de turno, Dr. Juan Pablo Santos, quien ordenó que el detenido permanezca privado de su libertad hasta la audiencia de control de detención.

 

Desde la Policía se indicó que el foco ígneo implicaba un serio peligro, ya que reducía la visibilidad en un sector de curva de la ruta, sumado a la presencia de animales sueltos y la cercanía con el paraje Arroyo Verde.

 

 

R.G.

 

