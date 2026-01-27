Dos listas competirán en la elección vecinal de Aldea Escolar Los Rápidos

La presidenta del Concejo Deliberante de Trevelin, Claudia Garitano, los ediles Facundo Pais y Tegid Evans, el director de Gobierno Marcelo Sosa y la vecina Gladys Pryce, analizaron la documentación presentada por las dos listas que se presentaron para ser parte de la elección que se desarrollará el día 22 de febrero próximo en el Centro Comunitario del paraje.

Ni la Junta Electoral ni los representantes de las dos propuestas presentaron objeciones ni observaciones, quedando ambas listas oficializadas.

Boleta única de papel

Una de las novedades dadas a conocer es que, por decisión mayoritaria de la Junta Electoral, se implementará por primera vez en una elección vecinal el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), dándole continuidad al sistema electoral adoptado a nivel nacional y en la provincia del Chubut desde el último proceso electoral legislativo. “Este sistema es menos costoso en cuanto a recursos, dado que es menor la cantidad de boletas a imprimir”, informó el director de Gobierno de la Municipalidad de Trevelin destacando que el costo del diseño, así como de la impresión de las boletas, es absorbido por el Estado Municipal.

Candidatos

La lista “Juntos Por Nuestra Aldea”, encabezada por el señor Luis Muñoz como candidato a presidente de la Junta Vecinal, la integran además Delia Rocha; Claudia Leyh, Orlando Ávalos, Soraya Amado, Fernanda Solís, José Luis Amado, Nancy Hernández, Miriam Ríos y Nadia Accardi.

La lista “Vecinos Unidos por La Aldea”, la encabeza Julio Mellado. Lo acompañan Miriam Paredes; Víctor Manuel Mendoza, Rodrigo Pryce, Cecilio Jones, Benjamín Centeno, Ramón Villegas, Natalia Sbil, Brian Muñoz y Romina Pryce.

