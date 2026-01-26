Desolación en Los Alerces: El fuego avanza sin control y las imágenes del cerro confirman la devastación

La situación en el Parque Nacional Los Alerces y sus alrededores es crítica. Tras más de un mes y medio de combate contra las llamas, el incendio ha tomado dimensiones catastróficas y ha superado las cuarenta mil hectáreas devoradas entre el área del parque y las zonas de jurisdicción provincial.

Nuevas novedades de parte de los equipos y pobladores en el terreno describen un escenario dantesco en las partes altas al indicar que en la zona de arriba, específicamente en la parte conocida como de las familias Coronado y Solís, el cerro se quemó completamente durante la jornada de hoy. Estas palabras resumen la pérdida en un sector clave de la cordillera donde el fuego ha mostrado su mayor voracidad sobre el faldeo.

Acompañando estos relatos, en el video registrado hoy revela la magnitud del daño en los campos del Parque Nacional. En las imágenes se observa un sector de las partes altas completamente devastado, donde lo que antes era bosque nativo hoy es una postal de tierra seca y vegetación carbonizada. La velocidad del incendio, impulsada por ráfagas de viento de hasta 50 km/h, ha dejado el suelo sin rastro de vida y ha transformado el paisaje verde en un desierto de cenizas.

Según reportes de hoy, el incendio se mantiene fuera de control. Las condiciones climáticas extremas del fin de semana provocaron que las llamas cruzaran el río Carrileufú y afectaran severamente al Cerro Puntiagudo. Actualmente, la localidad de Cholila se encuentra rodeada por el fuego en varios frentes, con el foco proveniente del Lago Rivadavia avanzando sobre la estancia Los Murmullos y Villa Lago Rivadavia, mientras que un segundo incendio de gran magnitud que proviene desde Epuyén ya se encuentra en las cercanías del histórico valle de El Blanco.

A pesar del esfuerzo de más de trescientos brigadistas y bomberos voluntarios, la lucha aérea se ha visto seriamente limitada. La nula visibilidad causada por el denso humo y la intensidad del viento impidieron que los aviones y helicópteros operaran con normalidad durante la jornada de hoy.

E.B.W.