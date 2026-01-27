Dolor de cabeza, conjuntivitis, irritación en la garganta: el efecto del humo del PNLA

Tras más de un mes de presencia de humo, ceniza y olores del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, los recaudos frente a respirar estos residuos se vuelven más puntuales.

La neumóloga Claudia Cristaldo contextualizó el impacto en nuestra respiración: "La verdad que el humo nos tapa, y seguimos viendo que no se están tomando las medidas correctas, individuales y en general. Pero desde lo individual tenemos que cuidarnos, tratar de resguardarnos, tratar de estar en casa, no abrir las ventanas en lo posible, evitar la actividad física en el aire libre, porque justamente aumenta la frecuencia respiratoria, la forma en que respiramos y nos vamos a intoxicar más con el humo"

La intoxicación tiene distintos niveles: "Especialmente de pacientes que ya tienen patologías respiratorias", pero las consultas también llegan de personas "que no ha tenido nunca nada, pero que claramente la ceniza nos está afectando a todos, desde conjuntivitis, irritación en la garganta y la dificultad respiratoria, dolor de cabeza frecuente".

No es solo el humo visible lo que afecta: "la ceniza sigue perjudicando a la salud porque es lo que va a quedar en todas las superficies y a medida que vamos moviendo eso, volvemos a respirar y aspirar eso".

La primer medida es la precaución: no salir ni abrir ventanas innecesariamente y evitar el contacto directo: "Resguardarnos del humo, sí, siempre el paracetamol por ahí es lo más indicado, pero si estamos con mucho dolor de cabeza, sí consultar a la guardia o al médico de cabecera".

La persistencia del impacto en el aire de la región: "Estos últimos días se ha vuelto más espeso el humo y con más riesgo para la salud. Principalmente la gente tiene factores de riesgo cardiovascular, respiratorios, tendrían que consultar si aumentan los síntomas y las personas que no tienen ningún factor de riesgo también consultar sin pensar en los síntomas y ven que no pasa. El punto es no salir a hacer actividad al aire libre, evitar el ejercicio al aire libre. Pero si tenes que trabajar por ejemplo, salir y tomar los recaudos".

SL