24°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 27 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia
27 de Enero de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Se tiró en una cascada como si fuera un tobogán, se golpeó la cabeza y murió

Una turista de Buenos Aires y su trágico destino en un paradisíaco rincón del Lago Nahuel Huapi. Tenía 50 años y llegó al lugar en una embarcación particular.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una reconocida cascada de Bariloche fue el escenario de un trágico accidente: una turista, oriunda de Buenos Aires, murió tras sufrir un grave golpe en la cabeza. Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi informaron que la mujer se había tirado de la cascada como si fuera un tobogán y eso provocó el grave hecho.

 

El hecho se registró el pasado lunes 26 de enero, minutos antes de las 19.30, en la cascada Frey, al final del brazo Tristeza, dentro del parque Nahuel Huapi. La víctima era oriunda de la localidad bonaerense Pilar y tenía aproximadamente 50 años.

 

Según la información brindada, la mujer llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas y cuando se deslizó en un sector de la cascada, sufrió un golpe mortal en la zona de la nuca de la cabeza.

 

Las personas que presenciaron el episodio se arrojaron al agua y la sacaron a la superficie. Debido a que estaba inconsciente le practicaron maniobras de RCP pero lamentablemente, no pudieron reanimarla.

 

Cuando las autoridades recibieron el aviso, se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina. También se le dio aviso a la Fiscalía y en el procedimiento “se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares, un operador lacustre del Parque Nacional”.

 

Por la dificultad del terreno, cerca de la 1 de la madrugada de este martes se logró retirar el cuerpo de lugar. Desde Parque informaron que el traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizó las pericias y el traslado a la morgue local.

 

Las autoridades señalaron que el sector es usado por muchos visitantes para realizar el descenso sobre las cascadas “como si fuera tobogán” y resaltaron que se trata de una actividad que está “totalmente prohibida por extremas razones de seguridad”.

 

También recordaron que en esos puntos “solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas los permiten”.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
2
 Desolación en Los Alerces: El fuego avanza sin control y las imágenes del cerro confirman la devastación
3
 Yolanda Sepúlveda (Yoli) QEPD
4
 Fuego imparable: el fuego avanza en diagonal hacia Esquel y rodea el pueblo de Cholila
5
 Un alivio: martes con probabilidad de lluvia
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -