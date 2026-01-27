Lago Puelo abre nuevos talleres culturales

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Dirección de Cultura, lanzó una nueva propuesta de talleres artísticos y formativos pensados para infancias, jóvenes y personas adultas.

Las actividades abarcan disciplinas como teatro, canto, danza y movimiento, con espacios adaptados a distintas edades y sin necesidad de experiencia previa.

Teatro musical para infancias

Los días miércoles de 18 a 20 horas, niñas y niños de 5 a 12 años podrán participar del taller de Teatro Musical, una propuesta de iniciación artística que combina teatro, canto, danza, música y dibujo.

A través del juego y la exploración creativa, el taller promueve un abordaje integral que estimula la imaginación, la expresión emocional y el trabajo colectivo.

Canto popular

Los jueves de 20 a 22 horas, se dictará el taller de Canto Popular, destinado a jóvenes y adultos a partir de los 17 años. Se trata de un espacio grupal orientado al desarrollo de la voz, donde se trabajarán técnicas de vocalización, respiración y registro vocal, aplicadas al repertorio del canto popular.

Teatro para jóvenes y adultos

El taller de Teatro para jóvenes y adultos, destinado a personas desde los 15 años, se realizará los viernes de 18 a 20 horas. Este espacio formativo propone el desarrollo personal y grupal mediante ejercicios expresivos, juegos teatrales y dinámicas que potencian la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo.

Una invitación a explorar el lenguaje teatral como herramienta de crecimiento y encuentro.

Freestyle y movimiento libre para infancias

También los viernes, de 18 a 19 horas, se llevará adelante el taller de Freestyle – Movimiento y Libre Expresión, dirigido a infancias. La propuesta se basa en la exploración corporal y la danza, incorporando elementos del freestyle dance y la relación con la música, sin requerir experiencia previa.

