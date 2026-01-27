23°
Martes 27 de Enero de 2026
27 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Lago Puelo abre nuevos talleres culturales

La Dirección de Cultura de Lago Puelo lanzó una nueva oferta de talleres de teatro, canto y movimiento destinados a infancias, jóvenes y personas adultas.
La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Dirección de Cultura, lanzó una nueva propuesta de talleres artísticos y formativos pensados para infancias, jóvenes y personas adultas.

 

Las actividades abarcan disciplinas como teatro, canto, danza y movimiento, con espacios adaptados a distintas edades y sin necesidad de experiencia previa.

 

Teatro musical para infancias

 

Los días miércoles de 18 a 20 horas, niñas y niños de 5 a 12 años podrán participar del taller de Teatro Musical, una propuesta de iniciación artística que combina teatro, canto, danza, música y dibujo.

 

 

A través del juego y la exploración creativa, el taller promueve un abordaje integral que estimula la imaginación, la expresión emocional y el trabajo colectivo.

 

Canto popular

 

Los jueves de 20 a 22 horas, se dictará el taller de Canto Popular, destinado a jóvenes y adultos a partir de los 17 años. Se trata de un espacio grupal orientado al desarrollo de la voz, donde se trabajarán técnicas de vocalización, respiración y registro vocal, aplicadas al repertorio del canto popular.

 

 

Teatro para jóvenes y adultos

 

El taller de Teatro para jóvenes y adultos, destinado a personas desde los 15 años, se realizará los viernes de 18 a 20 horas. Este espacio formativo propone el desarrollo personal y grupal mediante ejercicios expresivos, juegos teatrales y dinámicas que potencian la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo.

 

 

Una invitación a explorar el lenguaje teatral como herramienta de crecimiento y encuentro.

 

Freestyle y movimiento libre para infancias

 

También los viernes, de 18 a 19 horas, se llevará adelante el taller de Freestyle – Movimiento y Libre Expresión, dirigido a infancias. La propuesta se basa en la exploración corporal y la danza, incorporando elementos del freestyle dance y la relación con la música, sin requerir experiencia previa.

 

 

 

 

O.P.

 

