Incendio de Puerto Patriada: Más de 22 mil hectáreas afectadas y un sector que sigue activo en todo su perímetro

El incendio que se inició el lunes 5 de enero en zona de Puerto Patriada, continúa siendo uno de los eventos ígneos más significativos del verano en la Comarca Andina. A más de tres semanas del inicio, el operativo sigue desplegado sobre un territorio extenso y complejo: 22.293 hectáreas afectadas, con un sector que permanece activo en todo su perímetro, lo que obliga a sostener tareas intensivas de control y vigilancia.

El foco fue detectado a las 14.55 horas, sobre el camino principal de acceso a la zona. Desde entonces, el fuego avanzó sobre arbustales, matorrales, bosque implantado y bosque nativo.

Un incendio contenido, pero con actividad sostenida

Si bien el incendio se encuentra contenido, el dato que marca la jornada es la situación del Sector 2B, que continúa activo en todo su perímetro. Esta condición implica que, aunque no haya un avance descontrolado, el fuego mantiene comportamiento interno que requiere presencia permanente de brigadistas, maquinaria y medios aéreos.

Durante el lunes 26 de enero, el personal fue distribuido en tres sectores:

La Burrada , donde brigadistas de la Base El Maitén realizaron recorridos y tareas de enfriamiento con apoyo de autobomba sobre fajas construidas con motoniveladora.

El Coihue , con recorridas de observación para detección de puntos calientes y enfriamiento puntual sobre un foco activo.

Arroyo El Blanco, el sector de mayor actividad, donde se trabajó directamente sobre focos activos con herramientas manuales, equipos de agua, apertura y repaso de fajas, una topadora y dos motoniveladoras, además del apoyo de dos aviones hidrantes del SNMF–AFE.

El resto del área afectada se mantuvo bajo observación constante, ante la posibilidad de reactivaciones.

El factor clima: viento, baja humedad y atención constante

Las condiciones meteorológicas continúan siendo determinantes. Durante la jornada del lunes, en el área del incendio se registró una temperatura máxima de 21°C, con humedad relativa mínima del 30%. El viento, inicialmente leve, aumentó hacia el mediodía, alcanzando velocidades de 20 a 30 km/h, con ráfagas de mayor intensidad, predominando del sector oeste.

Para este martes 27 de enero, se espera un escenario levemente más favorable, con una temperatura máxima cercana a los 19°C y un incremento de la humedad mínima al 40%. No obstante, el viento volverá a intensificarse a partir de media mañana, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Despliegue de gran magnitud

El combate del incendio en Puerto Patriada moviliza un operativo de gran escala, con 164 personas involucradas, entre personal de línea y apoyo. Solo en tareas directas trabajan 71 brigadistas, pertenecientes a bases de Golondrinas, El Maitén, Epuyén, Carrenleufú, Corcovado, SPLIF Bariloche y brigadas nacionales del SNMF–AFE.

A esto se suma un amplio dispositivo de apoyo logístico, sanitario, técnico y de seguridad, con participación de municipios, fuerzas de seguridad, hospitales rurales, áreas provinciales y organismos nacionales. El operativo cuenta además con maquinaria pesada, autobombas, camiones cisterna, embarcaciones, motocicletas y medios aéreos.

Vigilancia permanente

El incendio de la Primera Cantera – Puerto Patriada es uno de los grandes eventos ígneos de la temporada. Aunque su avance está contenido, la magnitud del área afectada y la actividad persistente recuerdan que el riesgo no desapareció.

Las recorridas tempranas previstas para este martes serán determinantes para definir la redistribución del personal y ajustar la estrategia diaria. En un verano marcado por el fuego, Puerto Patriada sigue siendo un punto crítico, donde cada jornada suma un nuevo capítulo a una historia que aún no terminó.

