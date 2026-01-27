¿Llega la lluvia y da un respiro a la Comarca?

Después de semanas marcadas por el humo, la tensión y un incendio de enormes proporciones que desde el 5 de enero mantuvo en alerta a toda la Comarca, se transitan días de relativa normalidad. El incendio principal fue declarado contenido, lo que permitió bajar un cambio en muchas localidades y retomar, de a poco, la rutina. Sin embargo, el escenario sigue siendo frágil.

Este martes 27 de enero, el pronóstico meteorológico introduce una combinación importante: lluvias, viento moderado a fuerte del oeste y temperaturas templadas, un combo que puede traer alivio en algunos frentes, pero que también exige máxima precaución, especialmente en Cholila, donde otro foco ígneo se intensificó en los últimos días.

El clima de hoy: inestabilidad durante toda la jornada

El día arranca con lluvias aisladas por la mañana, que irán ganando presencia hacia la tarde y la noche, cuando se esperan lluvias y chaparrones, con probabilidades de precipitación que alcanzan el 40 al 70%.

Temperaturas : mínima cercana a los 15°C , máxima estimada en 22°C , con un leve descenso hacia la noche.

Viento : protagonista del día. Soplará del oeste , con velocidades sostenidas de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h .

Sensación térmica: agradable durante el mediodía, algo más fresca con la llegada de las precipitaciones nocturnas.

El detalle horario muestra una mañana con nubes y claros, ascenso rápido de temperatura y viento en aumento. Hacia la tarde, el cielo se cubrirá completamente y, desde las 20 horas, se esperan lluvias débiles pero persistentes, que podrían dejar entre 1 y 2 mm acumulados.

Incendios: contenido no es apagado

Mientras el clima ofrece una cuota de alivio, los operativos contra el fuego continúan activos.

El incendio que tuvo origen en Puerto Patriada, detectado el 5 de enero, mantiene una superficie afectada estimada en 22.293 hectáreas. Su estado actual es contenido, aunque el Sector 2B continúa activo en todo su perímetro, lo que obliga a sostener tareas de enfriamiento, recorridas y observación permanente.

Cholila: el foco que preocupa

La mayor atención está puesta hoy en Cholila, donde otro incendio ganó intensidad.

En el área de Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia, el incendio bajo comando unificado del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Chubut y Parques Nacionales, tiene sectores bajo estricta vigilancia.

Durante la jornada del lunes 26 se realizaron recorridos tempranos, redistribución del personal y trabajos focalizados en zonas sensibles como Arroyo El Blanco, donde se combatieron focos activos con herramientas manuales, equipos de agua, maquinaria vial y apoyo aéreo. El puesto de comunicaciones quedó instalado en la zona de Eco Aldea.

Las condiciones meteorológicas siguen siendo desafiantes: el viento puede reactivar focos, mientras que la lluvia (si bien esperada) no garantiza por sí sola la extinción.

Un respiro, sin bajar la guardia

Aunque la vida cotidiana intenta acomodarse nuevamente, el fuego todavía no es solo un recuerdo.

El clima de este martes puede ayudar, pero también pone a prueba los operativos. En este contexto sensible, cada decisión cuenta, cada dato importa y cada vecino es parte del cuidado del territorio.

La recomendación sigue siendo la misma: evitar cualquier actividad que implique riesgo de incendio, y respetar indicaciones.

O.P.