Martes 27 de Enero de 2026
27 de Enero de 2026
pais |
Por Redacción Red43

Horror en el hospital: quiso asesinar a su bebé recién nacido tirándolo al piso

Así lo denunció la madre quien se encuentra internada tras el parto por cesárea. Dijo que su pareja arrojó a la criatura de manera intencional y que su estado es grave. El sujeto no fue detenido.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una escalofriante denuncia realizó una joven madre, quien aseguró que su pareja intentó asesinar a su bebé recién nacido. La criatura se encuentra internado en grave estado.

 

Nehemías, con apenas un día de vida, sufrió un grave traumatismo de cráneo y sigue internado en el Hospital Penna de Bahía Blanca. Allí según indicaron fuentes sanitarias, pelea por su vida tras haber sido operado de urgencia por una lesión en la cabeza.

 

En las últimas horas, la mamá del pequeño denunció que fue el padre quien lo tiró al piso intencionalmente con el objetivo de matarlo, apenas un día después del nacimiento de su hijo.

 

“Yo lo que no quiero es que él se acerque a mi hijo, por eso hice la denuncia. Me la tomaron en el hospital y lo hice público porque no quiero que él se acerque ni ahora ni nunca a mi hijo”, contó Daiana Simón, madre de Nehemías, en diálogo con La Brújula 24.

 

Según su estremecedor testimonio, el ataque sucedió mientras ella se recuperaba de la cesárea y el hombre se ofreció a cuidar al bebé.

 

“Una criatura de horas de vida no se puede dar vuelta. Yo escuché el llanto de mi bebé, le dije ‘¿qué hiciste?’ y él me respondió que se le había dado vuelta. Pero eso no puede pasar”, aseguró.

 

El bebé de tan solo un día de vida fue derivado de inmediato a Neonatología, allí los especialistas decidieron operarlo de urgencia, ya que constataron que tenía dos derrames y un traumatismo de cráneo que pusieron en riesgo su vida.

 

Daiana está convencida de que el hecho fue intencional. “Una persona que lo hace sin querer va a tener remordimiento, va a sentirse culpable. Él nunca mostró culpa ni remordimiento. Al contrario, subía fotos y videos sonriendo en redes sociales mientras mi hijo estaba en terapia”, relató.

 

“Le dieron medicación para las convulsiones y ahora se la sacaron, pero hay que ver cómo va a ser su crecimiento, porque puede tener secuelas a corto o largo plazo, explicó la mujer.

 

Y contó que los médicos le advirtieron a la madre que Nehemías seguirá siendo considerado paciente de riesgo al menos hasta los dos años.

 

“Tengo miedo de que vuelva a aparecer en cualquier momento. Si fue capaz de hacerle esto a su propio hijo, lo puede hacer con otra criatura. No debería estar en libertad”, afirmó.

 

Fuentes policiales revelaron que tras la grave denuncia, avanza la investigación. La mamá de Nehemías espera respuestas y exige protección: “Si él no está preso, es porque la Justicia es lenta”, señaló la mujer a través de un posteo en Facebook.

 

Y advirtió: “Es una persona con doble personalidad, violenta, que no solo tiene denuncias hechas por mí, sino también por su expareja y un familiar directo de él”.

 

 

 

