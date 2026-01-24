Tenía perpetua por femicida, pero lo dejaron salir y apuñaló a una nena de 10 años para robarle

Una menor de 10 años fue apuñalada en el cuello por un hombre que estaba condenado a prisión perpetua por un femicidio, pero se encontraba bajo el beneficio de libertad condicional. El violento ataque ocurrió en San Luis, pero debió ser trasladada a Córdoba por su delicado cuadro.

El caso conmovió al paraje Los Peros, a unos seis kilómetros de Santa Rosa del Conlara, y generó una fuerte conmoción en toda la provincia. Según revelaron medios locales, el hecho tuvo lugar cuando el agresor, identificado como Diego Domingo Ponce, llegó a su vivienda golpeando las manos y diciendo que buscaba trabajo, cuando la nena estaba sola.

Para ganarse su confianza, le pidió un vaso de agua, una estrategia que, de acuerdo con el fiscal, le permitió confirmar que no había adultos en la casa. Cuando la nena se dio vuelta, Ponce la tomó del cuello y la llevó por la fuerza hacia el interior del domicilio, donde la atacó con un arma blanca.

Después le exigió dinero. En medio del terror, la víctima le entregó $900.000 y 100 dólares, pero aun así el agresor volvió a herirla con un puntazo en la parte baja del cuello.

Tras el ataque, la menor quedó tendida en el suelo y pese a las graves heridas, logró comunicarse con su mamá mediante una videollamada. La mujer, que había salido a hacer compras, regresó de inmediato y la trasladó rápidamente al hospital local de Santa Rosa del Conlara.

En el centro de salud local lograron estabilizarla y por la complejidad del cuadro, fue derivada primero a un centro de mayor complejidad en Villa de Merlo y luego al Sanatorio Allende de Córdoba, donde fue operada por las heridas profundas que le hizo en la garganta.

Horas después del ataque, Ponce se presentó en una comisaría e intentó desvincularse del hecho. Sin embargo, la Justicia consideró contundentes las pruebas reunidas.

Tras ser detenido, el miércoles se realizó la primera audiencia en la que el atacante fue imputado por robo calificado y homicidio en grado de tentativa. Ponce había sido condenado a prisión perpetua por el crimen de su pareja en 2002 y que había obtenido la libertad condicional en octubre de 2025.

El juez de Garantía Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Jorge Pinto, avaló la imputación y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. En un allanamiento, la Policía secuestró la bicicleta, una mochila y un cúter que será sometido a pericias.

La reconstrucción de los hechos que realizó el fiscal Marcelo Saldaño fue escalofriante. Luego de que la menor le entregue dinero, el atacante volvió a darle un puntazo en la parte baja de su cuello. El letrado indicó que la víctima "para que no le siguiera haciendo daño se hizo la muerta". A su vez, revelaron que el arma homicida podría haber sido un cúter.

El fiscal pidió la revocación de su beneficio de condicional y sostuvo que hubo una intención directa de matar. "Hubo una intención directa de quitarle la vida a la nena, para borrar toda prueba que pudiera culparlo. Ya la había lastimado, ya tenía el dinero en su poder, innecesariamente le tiró el puntazo", dijo el fiscal.

"Cuando se resolvió su traslado a la cárcel, que está en la ciudad de San Luis, dijo que temía lo que iban a hacerle los presos procesados al enterarse que había lastimado a una nena. Por eso pidió que su detención sea en Pampa de las Salinas donde transitó la condena por asesinar a su novia", detalló el medio.