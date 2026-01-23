“No estoy mamada”, dijo la mujer que conducía una moto con el doble de alcohol en sangre permitido

La provincia de Entre Ríos fue el foco de un intenso operativo de control de alcoholemia realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante la noche del pasado martes. Estos controles, que forman parte de un esfuerzo nacional por incrementar la seguridad en las rutas, se llevaron a cabo en zonas estratégicas de la región, incluyendo la ciudad de Gualeguaychú donde se destacó un caso notable por su gravedad.

Durante el desarrollo del operativo, un conductor fue sorprendido al sur de la provincia cuando un control rutinario de alcoholemia reveló que manejaba con 2,27 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta alarmante cifra puso en marcha un protocolo inmediato que incluyó la retención de su vehículo y la inhabilitación de su licencia de conducir. El conductor, visiblemente desorientado, intentó explicar su estado aludiendo a una noche de fiesta. “Vengo de la comparsa, me iba a dormir”.

Durante el mismo operativo, los agentes solicitaron un test de alcoholemia a una motociclista. Según el audio registrado en el video del procedimiento, la mujer reconoció: “Sí. Pero nada, o sea, medio vaso. No sé si... No es que estoy mamada o borracha”, aunque el resultado contradijo sus palabras. El dispositivo marcó 0,55 gramos de alcohol por litro de sangre, el doble del límite permitido para circular en moto. “055, es el doble del permitido”, le explicó el agente, en una interacción recogida en el mismo material audiovisual.

.