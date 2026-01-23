25°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 pais
23 de Enero de 2026
pais |
Por Redacción Red43

“No estoy mamada”, dijo la mujer que conducía una moto con el doble de alcohol en sangre permitido

El control demostró que había tomado más de la cuenta. Otro conductor con 2.27 les dijo a los agentes que “vengo de la comparsa, me iba a dormir”. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La provincia de Entre Ríos fue el foco de un intenso operativo de control de alcoholemia realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante la noche del pasado martes. Estos controles, que forman parte de un esfuerzo nacional por incrementar la seguridad en las rutas, se llevaron a cabo en zonas estratégicas de la región, incluyendo la ciudad de Gualeguaychú donde se destacó un caso notable por su gravedad.

 

Durante el desarrollo del operativo, un conductor fue sorprendido al sur de la provincia cuando un control rutinario de alcoholemia reveló que manejaba con 2,27 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta alarmante cifra puso en marcha un protocolo inmediato que incluyó la retención de su vehículo y la inhabilitación de su licencia de conducir. El conductor, visiblemente desorientado, intentó explicar su estado aludiendo a una noche de fiesta. “Vengo de la comparsa, me iba a dormir”.

 

 Durante el mismo operativo, los agentes solicitaron un test de alcoholemia a una motociclista. Según el audio registrado en el video del procedimiento, la mujer reconoció: “Sí. Pero nada, o sea, medio vaso. No sé si... No es que estoy mamada o borracha”, aunque el resultado contradijo sus palabras. El dispositivo marcó 0,55 gramos de alcohol por litro de sangre, el doble del límite permitido para circular en moto. “055, es el doble del permitido”, le explicó el agente, en una interacción recogida en el mismo material audiovisual.

 

 

 

.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpeó a su pareja menor de edad: La víctima fue hospitalizada y al agresor le encontraron cocaína
2
 El mapa del fuego en Los Alerces: 73 brigadistas cercados por el humo y el clima adverso
3
 Esquel abre el agua: comienza la preinscripción para la Escuela Municipal de Canotaje
4
 “El bosque no se quema solo”: Greenpeace denuncia un ecocidio en Chubut
5
 Emergencia ígnea en Los Alerces
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -