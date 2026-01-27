El Dipy se presentará en Esquel

Este viernes en Ver Disco Club, a la medianoche, se presentará El Dipy.

Con entradas anticipadas en el kiosco Hollywood, el músico de cumbia villera trae su espectáculo a nuestra ciudad.

Ex integrante de El Empuje, también es reconocido por haber sido candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza en 2023.

Sus últimos hits como solista incluyen la versión "Par tusa" de Karol G, y traerá toda la fiesta cumbiera para nuestra región.

SL