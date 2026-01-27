24°
Martes 27 de Enero de 2026
27 de Enero de 2026
Reporte de Transitabilidad: Ruta Provincial N°15

La Ruta Provincial N°15, en el tramo entre Cholila y el empalme con la Ruta Nacional 40 (Leleque), está habilitada para todo tipo de vehículos. Se recomienda precaución por posible presencia de humo.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut informa que el trayecto que une Cholila con el empalme de la RN40 se encuentra transitable para cualquier clase de rodado.

 

Si bien las condiciones de visibilidad se reportan como buenas, las autoridades advierten a los conductores que deben circular con extremo cuidado debido a que no se descarta la existencia de bancos de humo en diversos sectores de la ruta. Ante cualquier inconveniente, el número de contacto de Protección Ciudadana es 0800-666-2447.

 

