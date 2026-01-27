Corte programado en Esquel: Realizarán podas preventivas en líneas de media tensión este miércoles

La Cooperativa 16 de Octubre ha emitido un comunicado oficial para alertar a la comunidad sobre la necesidad de interrumpir el suministro de energía eléctrica en diversos puntos de la ciudad de Esquel. Esta medida responde a la ejecución de un cronograma de mantenimiento esencial para garantizar la estabilidad del sistema durante la temporada.

Informamos a nuestros usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel que durante el día miércoles 28 de enero se realizará un corte en el suministro eléctrico. El objetivo primordial de esta intervención es la realización de tareas de podas preventivas en líneas de media tensión urbana, una labor fundamental para evitar cortocircuitos o daños en el tendido ante eventuales vientos o el crecimiento estacional de la vegetación.

Horarios y planificación

Para minimizar las complicaciones en la rutina diaria de los vecinos y comercios, la prestadora de servicios ha estipulado que los trabajos se realicen en una ventana de tiempo acotada durante la mañana. Los horarios previstos son de 08:30 a 11:00 Hs., momento en el cual se espera que el personal técnico complete las maniobras de despeje y mantenimiento.

Sectores afectados

El corte impactará en áreas específicas de la ciudad. Los sectores que se verán privados del servicio de manera temporal son:

Desde 25 de mayo hasta Av. Fontana entre Av. Ameghino y Avellaneda.

Desde Av. Fontana hasta Av. Perón entre Chacabuco y Avellaneda.

Desde Av. Ameghino hasta calle Chacabuco entre Urquiza y Av. Perón.

Desde Avellaneda hasta Cambaceres desde calle Franzó y Hnos. Paredes.

Desde la institución se solicita a los usuarios extremar los cuidados con los equipos electrónicos y eléctricos durante el lapso de la interrupción para evitar inconvenientes al momento de la normalización del servicio. La Coop16 agradece la comprensión de los vecinos ante estas tareas necesarias para la seguridad del sistema eléctrico local.

T.B