El humo de los incendios forestales invade la ciudad de Esquel

La situación crítica que atraviesa la región debido a los incendios forestales ha tenido un impacto directo y visible en la vida cotidiana de los vecinos. En el marco de los incendios forestales que afectan al la comarca, y la proximidad de los focos ígneos a la cuidad de Esquel, el panorama se ha vuelto complejo no solo para los brigadistas en la línea de fuego, sino también para quienes habitan el casco urbano.

Las condiciones meteorológicas han jugado un papel fundamental en este escenario. Las altas temperaturas, sumadas a las ráfagas de viento, conllevaron a que en los últimos días la ciudad se vea rodeada de humo y cenizas. Esta situación ha transformado el paisaje cotidiano, reduciendo la visibilidad en calles y rutas, y cubriendo superficies con una fina capa de material quemado proveniente del bosque nativo.

Más allá de lo visual, esta contingencia representa una amenaza real para el bienestar de la comunidad. La presencia constante de partículas en suspensión es un problema para la salud por el cual se recomienda tomar precauciones inmediatas. El sistema respiratorio es el más expuesto, pudiendo presentarse irritación en los ojos, garganta, tos y dificultades para respirar, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes como asma o EPOC.

Ante este contexto de aire viciado, las autoridades sanitarias sugieren a la población limitar la exposición al aire libre, mantener las aberturas de las viviendas cerradas en la medida de lo posible y utilizar protectores o barbijos si es necesario transitar por zonas con alta concentración de partículas. La prevención es la herramienta principal mientras se aguarda que las condiciones climáticas y el trabajo de los brigadistas logren mitigar el avance de las llamas que hoy mantienen a Esquel en un estado de alerta ambiental.

T.B