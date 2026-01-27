El pronóstico de lluvia para hoy y mañana que podría auxiliar el combate de los incendios

En medio de una situación crítica por el avance de los incendios forestales en la zona, el pronóstico meteorológico para las próximas horas en Esquel trae una cuota de alivio y renovada esperanza. El clima de lluvia que está pronosticado para hoy y mañana podría dar esperanza y ayudar la gran labor de los combatientes de los incendios en la zona, quienes han trabajado sin descanso bajo condiciones ambientales de extrema complejidad.

Martes 27: El inicio del cambio

Durante la tarde de hoy, martes 27 de enero, el panorama climático comenzará a transformarse de manera favorable. A partir de las 17:00, se prevé el inicio de lluvias débiles con una probabilidad del 60%. Esta tendencia se intensificará hacia las 18:00 y 19:00 horas, alcanzando una probabilidad de precipitación del 80%. Aunque se trata de lluvias moderadas, la acumulación constante de agua y el descenso de la temperatura —que se situará en los 19°C— permitirán humedecer el terreno y reducir la intensidad de los focos activos.

Hacia el final del día, entre las 20:00 y las 00:00, se mantendrán las condiciones de inestabilidad con lluvias débiles y cielos cubiertos, lo que contribuirá a estabilizar la zona de interfase y facilitar las tareas de vigilancia nocturna.

Miércoles 28: La jornada clave de alivio

El pronóstico para mañana, miércoles 28 de enero, es aún más alentador para los equipos de emergencia. Desde la madrugada, la probabilidad de lluvia ascenderá al 70% a las 02:00, llegando a un pico del 90% a las 05:00 con una acumulación estimada de 4 mm. Estas precipitaciones tempranas son fundamentales para bajar la temperatura del suelo y el material combustible fino.

A lo largo de la mañana del miércoles, el clima de lluvia continuará con un 60% de probabilidad a las 08:00 y un 40% a las 11:00. Si bien hacia la tarde el cielo comenzará a mostrar nubes y claros con temperaturas máximas de 24°C, el aporte hídrico de las horas previas habrá sido vital para frenar la propagación rápida del fuego impulsada por los vientos.

Un aliado en el terreno

Este cambio en las condiciones del tiempo es recibido como una herramienta estratégica invaluable. La lluvia no solo ayuda a extinguir llamas superficiales, sino que también permite a los brigadistas avanzar de forma más segura en tareas de enfriamiento de puntos calientes. En un escenario donde el cansancio acumulado es alto, la llegada de este frente húmedo fortalece la moral de todos los que integran el operativo y brinda una ventana de oportunidad crítica para lograr el control definitivo de los sectores más afectados.

