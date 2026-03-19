Esquel: Se mantiene la inestabilidad con lluvias aisladas y ráfagas para este jueves

La zona cordillerana continúa bajo condiciones de tiempo inestable. Según el reporte extendido, se espera que las lluvias aisladas se registren principalmente durante la madrugada y el cierre del día, con un breve mejoramiento temporario hacia el mediodía.

El comportamiento del clima variará durante el dia:

Madrugada: El día comenzará con lluvias aisladas (probabilidad del 10 al 40%) y una temperatura de 9°C. El viento será leve, con ráfagas no especificadas para este bloque.

Mañana: El cielo estará mayormente nublado. Será el momento de mayor intensidad eólica, con ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h provenientes del Oeste. La temperatura subirá levemente a 10°C.

Tarde: Se espera la máxima del día, alcanzando los 14°C. Si bien la probabilidad de lluvia baja (0-10%), el cielo continuará mayormente nublado y las ráfagas se mantendrán en el orden de los 42 a 50 km/h.

Noche: Regresa la probabilidad de lluvias aisladas (10-40%) hacia el final de la jornada. La temperatura descenderá a los 9°C y el viento soplará desde el Oeste a una velocidad constante de entre 13 y 22 km/h.

Estado de rutas y precauciones

Debido a la combinación de calzada húmeda por las lluvias y ráfagas de viento constantes, se recomienda a los conductores que transiten por la Ruta Nacional 259 y zonas aledañas extremar las precauciones. Asimismo, se sugiere a los vecinos asegurar elementos en patios y balcones ante el viento previsto para la mañana y tarde.







