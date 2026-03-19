Buscan posicionar la carne de guanaco como nueva identidad gastronómica de la Patagonia

Bajo el título “Carne de Guanaco: nueva identidad gastronómica de la Patagonia”, Rio Gallegos la capital santacruceña, será sede de un encuentro clave para el desarrollo productivo local. La jornada, de carácter libre y gratuito, tiene como objetivo principal poner en valor un alimento saludable, versátil y con un fuerte arraigo en el territorio.

Un recurso sustentable y regulado

La organización está a cargo de un bloque interinstitucional que incluye al INTA EEA Santa Cruz, el Frigorífico Montecarlo, el Consejo Agrario Provincial (CAP) y la Sociedad Rural local, entre otros.

La Ing. Carla Cepeda (INTA) remarcó que el aprovechamiento del animal no es azaroso: se realiza mediante extracciones homologadas dentro del Plan Provincial de Manejo del Guanaco. "Esto garantiza un marco regulado y permite avanzar en estrategias de producción sustentable, generando valor agregado a partir de recursos propios de la provincia", explicó.

Propiedades nutricionales y cocina en vivo

La carne de guanaco es reconocida por ser un alimento de alta calidad nutricional y gran versatilidad en la cocina. Durante el evento, los asistentes podrán participar de:

Clases de cocina en vivo: Chefs locales elaborarán recetas utilizando distintas técnicas para trabajar el producto.

Degustaciones: Espacios para probar preparaciones terminadas y conocer su sabor y textura.

Charlas informativas: Profesionales de la nutrición y el agro explicarán los beneficios del consumo de esta carne magra.

Stands de emprendedores: Exposición de productos y propuestas culinarias ya disponibles en el mercado.

Oportunidad para la gastronomía local

Para la Lic. Carla Larrosa (INTA), este producto representa un "potencial cultural y económico" enorme para la gastronomía regional. La articulación entre el sector público y los privados busca que la carne de guanaco deje de ser un producto marginal para convertirse en un emblema de la mesa patagónica, diversificando la oferta alimentaria y potenciando el desarrollo territorial.





M.G