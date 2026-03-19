Pronóstico: Continúan las lluvias, pero con menor intensidad

La Comarca Andina transita un jueves con condiciones más estables en comparación con los últimos días, aunque la presencia de lluvias no desaparece del todo. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por precipitaciones aisladas, nubosidad variable y temperaturas frescas, en un cierre de verano que sigue mostrando rasgos atípicos.

Una pausa relativa tras varios días de inestabilidad

Luego de una seguidilla de jornadas con lluvias persistentes e incluso intensas, este jueves presenta una leve mejora. Las precipitaciones estarán presentes, pero de forma más dispersa, con probabilidades que se mantienen entre el 10% y el 40% durante gran parte del día.

La mañana comienza con lluvias aisladas y unos 10°C, mientras que hacia la tarde la temperatura alcanzará los 12°C, sin cambios bruscos pero con una sensación térmica que seguirá siendo fresca.

Viento moderado y condiciones variables

El viento continuará soplando desde el oeste, con velocidades entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente durante la tarde. Si bien no hay alertas vigentes, el viento seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

Noche más tranquila, pero con nubosidad

Durante la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse aún más, con baja intensidad de viento y persistencia de nubosidad. La temperatura descenderá a unos 9°C, manteniendo el ambiente fresco característico de estos días.

Un cierre de verano que sigue fuera de lo habitual

El comportamiento del clima en la Comarca continúa alejándose de lo típico para marzo. Tras lluvias abundantes, jornadas frías y nieve en zonas altas en los últimos días, este jueves ofrece apenas una variación parcial, sin consolidar aún una mejora definitiva.

Para quienes planifiquen actividades al aire libre, la recomendación sigue siendo la misma: estar atentos a los cambios y salir preparados para condiciones variables.

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O.P.