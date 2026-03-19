Usuarios del SEM deberán actualizar su cuenta antes del 31 de marzo

La Municipalidad de Esquel informó que los usuarios del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) que estén registrados con letras en el campo “Nombre de usuario” deberán crear una nueva cuenta antes del 31 de marzo.

El nuevo registro deberá realizarse utilizando el número de celular, sin incluir el 0 ni el 15, con el objetivo de regularizar el sistema y mejorar su funcionamiento.

Además, para recuperar el saldo disponible en la cuenta anterior, los usuarios deberán solicitar el traspaso de manera presencial en la oficina del SEM o enviando un mensaje de WhatsApp al 2945 689231. Desde el municipio aclararon que esta línea es únicamente para mensajes.

R.G.