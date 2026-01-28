Confesiones sexuales de un presidente: “Hago cosas muy buenas en la cama, nadie se olvidará de mi”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mezcló referencias a la política internacional con afirmaciones sobre su vida íntima. Lo hizo mientras anunciaba junto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la reactivación del Hospital San Juan de Dios, y cuando hizo referencia a un próximo encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese contexto, el jefe de Estado efectuó comentarios personales vinculados a su sexualidad y al recuerdo que, según sus propias palabras, dejó en quienes mantuvieron relaciones con él.

Fue en un discurso donde mencionó expresamente a Trump, aunque la referencia no tuvo relación con su confesión íntima sino con una reunión que mantendrá el 3 de febrero con el republicano, a la que calificó como “clave, fundamental y determinante” no solo para su vida personal sino también “de la vida de la humanidad”.

“No me interesa qué hizo el señor Donald Trump en la cama. Ni le preguntaré. A ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable. Alguien contará. Yo no lo cuento”, afirmó Petro ante los presentes.

En ese mismo sentido, y para darle todavía más valor a su cuanto menos peculiar vinculación entre las distintas temáticas, Petro señaló que “el poder no se puede meter en la cama íntima, porque muere la libertad en el mundo inmediatamente y nos convertimos automáticamente de nuevo en esclavas y esclavos. Y conmigo no se hará”.

En otro tramo de su discurso, el presidente colombiano sostuvo que la inteligencia es un factor determinante en la atracción que generan los hombres. “Los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo”, expresó.

“Eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro, que siempre un flacucho les ganará, porque es inteligente y sabe bailar. Y nosotros los colombianos sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando (...)”, teorizó.

Y añadió: “Lo que va a quedar es que las europeas no son tan bonitas. Entonces, las europeas sí se llevan a los colombianos, pero los hombres colombianos nunca, sino que vuelven a su mujer latina, que es mucho más hermosa y eso lo sabe el mundo, pero no me meto en esos problemas”.

Petro realizó esas consideraciones sin que mediara ninguna pregunta del público o de la prensa. De todos modos, sus seguidores se rieron de sus dichos e incluso lo aplaudieron en varios tramos de su exposición.

El presidente también incorporó referencias religiosas a su intervención. En ese tramo, se refirió a Jesús y a su interpretación personal sobre su vida afectiva. “Hizo el amor. Sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”, afirmó.

Luego agregó: “Él no murió como Simón Bolívar, falleció rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas”. El acto oficial concluyó con la formalización del acuerdo para reactivar el Hospital San Juan de Dios.