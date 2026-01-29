Alerta en Comodoro: fuerte explosión y nuevos derrumbes en el cerro Hermitte

La crítica situación geológica que atraviesa Comodoro Rivadavia sumó un capítulo dramático en las últimas horas. En el marco de la emergencia declarada tras los primeros incidentes en el cerro Hermitte, la inestabilidad del terreno volvió a manifestarse con una violencia que ha dejado a varias familias sin sus hogares y a toda la comunidad en estado de alerta máxima.

Una noche de estruendo y destrucción

Este miércoles por la noche, los vecinos del barrio Sismográfica vivieron momentos de terror cuando se registró una fuerte explosión en el cerro Hermitte. El fenómeno no fue solo sonoro: el estallido ocasionó mucho movimiento de suelo y el inmediato desmoronamiento de al menos cuatro viviendas ubicadas sobre la calle Cerro Escondido.

El impacto de la explosión y el posterior desplazamiento de masa dejaron en evidencia que la falla geológica que afecta al sector sigue activa y con una energía devastadora. Las estructuras de las viviendas afectadas colapsaron ante el empuje de la tierra y las rocas, sumando más pérdidas materiales a la tragedia que se inició semanas atrás.

Restricciones y monitoreo técnico

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades locales y los equipos de emergencia tomaron medidas drásticas durante la mañana. El movimiento es constante y el riesgo de nuevos desplazamientos es extremadamente alto, motivo por el cual este jueves prohibieron el ingreso de las personas a la zona de desastre. El objetivo es evitar tragedias personales, ya que el terreno no ofrece garantías de estabilidad ni siquiera para los equipos de rescate.

Actualmente, la zona está en constante monitoreo por parte de geólogos y personal de Defensa Civil. Se busca determinar si la explosión fue producto de la liberación de tensiones acumuladas en el macizo o si existen otros factores internos que puedan acelerar el proceso de derrumbe en las próximas horas.

Preocupación por el pronóstico climático

Como si la situación técnica no fuera lo suficientemente compleja, el factor meteorológico añade una cuota de incertidumbre y riesgo adicional. Según los servicios de meteorología, hay alerta por fuertes lluvias que caerían desde el próximo lunes y durante toda la semana.

La llegada del agua es el peor escenario posible para una zona con emergencia geológica, ya que el líquido actúa como lubricante en las capas de arcilla y aumenta el peso de la masa de tierra, lo que podría desencadenar derrumbes de mayor escala sobre el barrio Sismográfica. Las autoridades trabajan a contrarreloj para asegurar los perímetros antes de que comience el periodo de precipitaciones.

