29°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 29 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad PNLARed43Ariel AmthaueroperativoIncendio forestal
29 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Estrategia en Los Alerces: Ariel Amthauer detalló el operativo para frenar el incendio

El Director de la DLIFE destacó el sacrificio físico de los combatientes y la complejidad hidráulica para llevar agua. La prioridad es evitar que el fuego llegue al Estrecho de los Monstruos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En una entrevista detallada, Ariel Amthauer, Director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), brindó una perspectiva profunda sobre lo que implica combatir un incendio de la magnitud que afecta actualmente a la región. El funcionario puso especial énfasis en visibilizar el trabajo silencioso y extenuante que se realiza en el terreno para lograr la contención de las llamas.

 

El sacrificio físico del brigadista

 

Amthauer resaltó que el proceso de combate incluye desde la apertura de fajas de penetración y el afianzamiento, hasta el despliegue de herramientas manuales y motobombas. Citando al jefe de brigada Alberto Aros, describió la carga que soporta cada combatiente: "Cada brigadista en su jornada lleva por lo menos tres tramos de manguería, unos 15 kilos, a lo que hay que sumar la mochila con agua, comida, ropa, botiquín y linterna". Este peso, sumado al desgaste diario y al calor extremo al borde de los puntos calientes, define la dureza de la tarea.

 

La logística del agua y la hidráulica

 

Uno de los puntos menos dimensionados por el público es la dificultad de llevar el agua hasta el foco del incendio. "El agua es el agente extintor por excelencia para nosotros", afirmó Amthauer, detallando que las cadenas de motobombas requieren conocimientos técnicos complejos sobre pérdida de presión y caudal dependiente. Mientras se avanza, los jefes de cuadrilla deben diseñar estas cadenas pensando simultáneamente en la seguridad de su gente y en la eficacia del ataque.

 

Sectores prioritarios y objetivos estratégicos

 

El despliegue principal se concentra hoy en una zona crítica: el brazo norte del Lago Futalaufquen, cara oeste. El objetivo es evitar que el fuego alcance el Estrecho de los Monstruos. Amthauer explicó la importancia de esta anticipación: "Si llega al Estrecho, podría saltar al cordón del Cerro Dedal y de ahí a Villa Futalaufquen. Por eso es prioritario que no salga de donde lo tenemos".

 

Además, se informó sobre otros puntos de trabajo:

 

  • Bahía Rosales: Donde operan unas 60 personas.

     

  • Lago Ito: Un sector de difícil acceso detrás del cerro Alto El Petiso. Tras tres días de trabajo para abrir fajas, los equipos finalmente pudieron llegar y comenzar a operar con helicópteros y herramientas de mano.

     

Balance de superficie y clima

 

En cuanto a la superficie afectada, el director de la DLIFE precisó que, en jurisdicción del Parque Nacional, se estiman unas 15.000 hectáreas, mientras que de Portada Norte hacia afuera se registran algo más de 8.000. "En general, el incendio está por arriba de las 20.000 hectáreas, viéndolo como un solo incendio, sin importar jurisdicción", señaló, aunque aclaró que las cifras finales se afinarán al concluir el evento.

 

Respecto al clima, el funcionario calificó la jornada actual como "equilibrada", aprovechando la falta de viento pese al aumento de temperatura. Sin embargo, advirtió que a partir del sábado podría haber un aumento en la velocidad del viento, mientras que un descenso de temperatura recién se vislumbra con mayor claridad para la próxima semana.

 

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Al ritmo del cuarteto: Q’ Lokura confirmó show en el aniversario de Esquel
2
 Apareció sin vida arriba de su kayak: la misteriosa muerte de un turista mientras paseaba en un lago
3
 Una mujer fue hospitalizada tras un fuerte vuelco
4
 Hoy comienza la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina: Cronograma completo del jueves
5
 La Municipalidad confirmó los artistas presentes en el nuevo aniversario de Esquel
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
5
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -