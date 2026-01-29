La Municipalidad confirmó los artistas presentes en el nuevo aniversario de Esquel

El intendente Matías Taccetta destacó que los festejos no se limitarán a un solo día, sino que se extenderán durante todo el mes. “Dijimos que durante todo febrero íbamos a tener distintas actividades, ya sea deportivas o culturales, para culminar con esta gran fiesta que va a ser el Telebingo”, señaló. En ese marco, agradeció el trabajo conjunto con Lotería del Chubut que permitió concretar la presencia de Q’Lokura, una de las bandas más importantes del cuarteto a nivel nacional.

Las principales actividades se concentrarán los fines de semana, con propuestas para vecinos y turistas. El cierre de los festejos será los días 23 y 24 de febrero, siendo el sábado 24 la noche central, con la realización del Telebingo Chubutense y el show de Q’Lokura en el Estadio Municipal, en lo que será uno de los eventos más convocantes del aniversario.

Por su parte, el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, remarcó el carácter solidario del evento en un contexto complejo para la región. Explicó que parte de lo recaudado será destinado a asistencia social, especialmente a las instituciones que combaten los incendios forestales, como bomberos y brigadas, además de otras entidades intermedias. “Todo el dinero va a estar volcado en este tipo de acciones”, aseguró.

El ingreso al evento será mediante la compra del cartón del Telebingo, con un valor de 15.000 pesos, y habrá sorteos especiales tanto para vecinos de Esquel como para turistas, con el objetivo de acompañar a la comunidad local y fomentar la reactivación turística de la región cordillerana.

En cuanto a los espectáculos musicales, el cronograma de artistas nacionales incluye para el 24 de febrero la presentación de Q’Lokura y Los Palmae, en una noche central que también contará con el Telebingo, mientras que el 23 de febrero será el turno de Maggie Cullen, Yhosva Montoya y Leo Miranda; todos los shows se desarrollarán en el Estadio Municipal.

Es de destacar que del 13 al 18 de febrero se llevará a cabo la Expo Esquel de verano en el Gimnasio Municipal, sumando otra propuesta dentro del mes aniversario.

T.B