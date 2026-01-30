25°
32° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 30 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo
30 de Enero de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

La sorpresa de un agente: lo llamaron por un escándalo sexual y una de las protagonistas era su esposa

Ocurrió en un hotel alojamiento donde ingresaron tres integrantes de la fuerza. Hubo gritos y escándalo y los propietarios decidieron llamar a la policía. Y pasó lo que pasó.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un verdadero escándalo se registró en un hotel alojamiento y tuvo como protagonistas a tres agentes de la policía que se encontraban en una de las habitaciones. Hubo piñas y gritos.

 

Tres efectivos de la Policía quedaron bajo investigación por un violento episodio ocurrido en un alojamiento transitorio, tras la increíble revelación que descubrió uno de los policías que intervino.

 

Todo ocurrió en la localidad de Ayacucho, Perú, donde los policías protagonizar un violento episodio que incluyó forcejeos, corridas por los pasillos y la intervención de otros efectivos de la misma fuerza.

 

Según indicaron medios locales, todo sucedió luego de que dos mujeres y un hombre, pertenecientes a una misma dependencia policial, se reunieron a tomar bebidas alcohólicas una vez finalizada su jornada laboral. Con el correr de las horas, decidieron trasladarse a un alojamiento transitorio cercano para continuar el encuentro.

 

Uno de los empleados del establecimiento relató que en un inicio no se advirtieron comportamientos anormales, pero minutos después comenzaron a escucharse gritos, insultos y ruidos de objetos rompiéndose dentro de una de la habitación, lo que generó preocupación entre el personal.

 

Ante esta violento situación y por temor a lo que podría estar sucediendo, los empleados del hotel dieron aviso a la Policía. Cuando arribaron los móviles, los uniformados se encontraron con que los protagonistas del altercado eran colegas, lo que generó gran sorpresa y obligó a activar los protocolos internos, señaló A24.

 

Durante el procedimiento, una de las mujeres intentó retirarse del lugar en medio de una breve persecución por los pasillos. En ese contexto se constató que la agente era la esposa de uno de los policías que había acudido al llamado. Finalmente fue demorada.

 

Finalmente, el efectivo procedió a demorarla por una contravención vinculada a la alteración del orden público. De acuerdo a las primeras versiones que trascendieron y que publica TN, habría sido esa mujer la que inició la pelea entre los tres policías, al reclamar que el efectivo le prestaba más atención a su compañera que a ella.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Municipalidad confirmó los artistas presentes en el nuevo aniversario de Esquel
2
 Alerta en Comodoro: fuerte explosión y nuevos derrumbes en el cerro Hermitte
3
 Estrategia en Los Alerces: Ariel Amthauer detalló el operativo para frenar el incendio
4
 Fin de semana sin alcohol en la Comarca Andina
5
 QEPD Aurelia Elida Romero
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
5
 Solidaridad sin fronteras: Bomberos de Chile regresan tras combatir los incendios
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -