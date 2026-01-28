18°
Miércoles 28 de Enero de 2026
"Estos gestos nos recuerdan que no estamos solos"

Pequeños gestos en una gran tragedia, puestos en valor por los Bomberos Voluntarios de Esquel en un nuevo día de combate a los incendios y con la esperanza de la lluvia como aliada.
En un nuevo día de combate contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces, y con la esperanza puesta en la lluvia anunciada pero aun suave, los Bomberos Voluntarios de Esquel compartieron en sus redes una postal significativa de la acción colectiva.

 

"Gracias por proteger el bosque de todos", el mensaje escrito a mano en las donaciones y viandas que se les envía desde la comunidad.

 

Desde múltiples ámbitos se difunde y comparte las formas de aportar a las brigadas, desde el aporte en indumentarias, elementos de salud, alimentos y más pedidos de refuerzos que sostienen la lucha cuerpo a cuerpo con los incendios.

 

