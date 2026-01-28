Colecta solidaria: el Valle y Madryn se unen para ayudar a Cholila tras los incendios

La solidaridad chubutense no tiene límites. En menos de 24 horas, un reconocido grupo de amigos de Trelew logró lo que parecía imposible: lanzar una colecta masiva, conseguir un camión de gran porte y recaudar los $600.000 necesarios para costear el gasoil del viaje hacia la cordillera. Todo lo recolectado será destinado a los vecinos de Cholila, una de las zonas más afectadas por la emergencia climática e ígnea.

El grupo, que ya demostró su transparencia a principios de mes con un evento multitudinario en la Laguna Cacique Chiquichano, vuelve a apelar a la confianza de la comunidad. "Agradecemos a todos los que donaron porque sabemos que son fechas difíciles", expresaron los organizadores, quienes mantienen la modalidad de registrar cada entrega con fotos para que los donantes vean que la ayuda llega a destino sin intermediarios.

Ayuda para los animales Además de los elementos básicos, los organizadores informaron que el dinero sobrante de la recaudación del combustible será utilizado íntegramente para la compra de forraje y alimento balanceado, una necesidad crítica para los animales de la zona cordillerana en este contexto.

Puntos de acopio y horarios (Hasta el lunes 2 de febrero) Las donaciones se recibirán hasta el próximo lunes, ya que el camión tiene previsto emprender viaje el martes a primera hora.

Trelew: Av. Rawson 1065 (de 9 a 17 hs). Contacto: Santiago (2804674218).

Puerto Madryn: Sarmiento 525 (Sendero Sur).

Gaiman: Tello 391 (Kiosco Junior).

Dolavon: Calle Daraghi 146 (Pollería).

Para quienes prefieran colaborar de forma económica, se encuentra habilitado el Alias: M.BELELU, donde se centralizan los fondos para la logística y la compra de alimento para animales.









M.G