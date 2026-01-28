Prevención en Alto Río Percy: Taccetta y funcionarios provinciales refuerzan la seguridad ante el avance del incendio

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, encabezó una recorrida por la zona de Alto Río Percy acompañado por el secretario de Infraestructura de la Provincia, Hernán Tórtola, y funcionarios de su gabinete. El objetivo central del encuentro fue monitorear de cerca la situación del incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces y establecer una línea de acción directa con los pobladores locales. Durante la jornada, las autoridades dialogaron con los vecinos para escuchar sus inquietudes y consolidar una agenda de trabajo conjunta que priorice la protección de las viviendas y el bienestar de la comunidad frente a la emergencia.

En el marco de este operativo preventivo, se brindó un informe detallado sobre el comportamiento actual del fuego, el cual presenta una tendencia de avance hacia el sector este. Las autoridades aclararon que, hasta la fecha, ninguno de los frentes activos ha ingresado al ejido municipal de Esquel, aunque se mantiene una vigilancia estricta debido a las condiciones climáticas. La presencia territorial busca llevar tranquilidad a las familias y asegurar que todos los recursos provinciales y municipales estén alineados ante cualquier cambio en la trayectoria de las llamas.

Como medida técnica fundamental para blindar el área, se formalizó un pedido de autorización ante la Secretaría de Bosques para iniciar la apertura de cortafuegos en un campo privado de gran extensión. Esta intervención se realizará bajo el consentimiento del propietario del predio, quien posee un pinar de dimensiones considerables que requiere un resguardo especial. La creación de estas fajas de seguridad es una herramienta clave para contener un eventual avance del fuego y facilitar el acceso a las brigadas de combate en caso de ser necesario.

Finalmente, el municipio reafirmó su compromiso de continuar con el trabajo articulado entre los diversos organismos provinciales e instituciones involucradas en la contingencia. La estrategia actual se basa en la planificación anticipada y el contacto permanente con los habitantes de las zonas rurales, fortaleciendo los esquemas de prevención y respuesta rápida. Los funcionarios destacaron que la prioridad absoluta es la protección de la vida y el patrimonio de los vecinos, manteniendo una guardia activa mientras dure la emergencia ígnea en la región.

E.B.W.