La UCR y el PRO mostraron su apoyo al tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, mantuvo una comunicación con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para expresar el acompañamiento del radicalismo a la iniciativa.

Sumaron así su apoyo al reclamo de las provincias patagónicas para que el Congreso trate de manera urgente la emergencia en el marco de las sesiones extraordinarias.



"La situación de los incendios en la Patagonia es crítica y requiere recursos y herramientas extraordinarias, priorizando lo más importante: cuidar la vida de los argentinos", twittearon.

El pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue realizado junto a los gobernadores de la Patagonia, para que el Congreso de la Nación trate la Declaración Nacional de Emergencia Ígnea.

"Frente a un escenario climático extremadamente adverso, y a la sequía más severa desde 1965, las provincias patagónicas declaramos la Emergencia Ígnea en octubre de 2025. Pese a ello, la magnitud de los incendios que enfrentamos exige herramientas excepcionales. Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos", sintetizó Torres

Por su parte, las redes del PRO enunciaron: "exigimos al Congreso de la Nación la Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. La situación es grave, afecta a miles de argentinos y requiere decisiones urgentes para contener el daño y asistir a las zonas afectadas".

SL