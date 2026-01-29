Precisiones sobre investigación en curso por presunto delito contra la integridad sexual

Ante la difusión de noticias en diversos medios de comunicación locales en las últimas 24 horas, referidas a un presunto hecho de "secuestro y violación" de una menor de edad, la Fiscalía de Comodoro Rivadavia se ve en la necesidad de efectuar las siguientes precisiones en aras de llevar tranquilidad a la comunidad y garantizar el debido proceso:

Rectificación de la modalidad de los hechos: Es deber de esta Fiscalía informar que la información circulante sobre una supuesta "privación ilegítima de la libertad" (secuestro) es falsa. De acuerdo con las evidencias recolectadas hasta el momento, el hecho no ocurrió en la fecha, el lugar, ni bajo la modalidad que ha trascendido públicamente.



Estado de la causa: Queremos confirmar que, tras la denuncia efectuada por los progenitores de dos adolescentes, la policía actuó con celeridad procediendo a la aprehensión de los sindicados. Actualmente, se ha realizado la correspondiente apertura de investigación, se han formulado los cargos, los sujetos se encuentran formalmente imputados y se realizaron medidas de investigación, principalmente una Cámara Gesell para recibir el testimonio de la joven.



Llamado a la responsabilidad: Se desconoce el origen de los detalles falsos que han cobrado estado público. Advertimos con preocupación que la difusión de datos inexactos genera una alarma social innecesaria y entorpece el normal desarrollo de las pesquisas.



Protección de la víctima: Recordamos que, dada la naturaleza del delito y la edad de la denunciante, rigen estrictos protocolos de reserva. La divulgación de detalles —especialmente aquellos erróneos— vulnera el derecho a la intimidad y la protección integral de la menor involucrada.



Esta Fiscalía reafirma su compromiso con el acceso a la información y respeta la labor de la prensa; no obstante, insta a los comunicadores a ejercer su tarea con la máxima cautela y rigurosidad, evitando dar crédito a versiones extraoficiales que distorsionan la realidad de los hechos y afectan la dignidad de las personas.

SL