28°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 29 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
29 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Precisiones sobre investigación en curso por presunto delito contra la integridad sexual

Fiscalía de Comodoro Rivadavia se ve en la necesidad de efectuar las siguientes precisiones en aras de llevar tranquilidad a la comunidad y garantizar el debido proceso:
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ante la difusión de noticias en diversos medios de comunicación locales en las últimas 24 horas, referidas a un presunto hecho de "secuestro y violación" de una menor de edad, la Fiscalía de Comodoro Rivadavia se ve en la necesidad de efectuar las siguientes precisiones en aras de llevar tranquilidad a la comunidad y garantizar el debido proceso:

 

Rectificación de la modalidad de los hechos: Es deber de esta Fiscalía informar que la información circulante sobre una supuesta "privación ilegítima de la libertad" (secuestro) es falsa. De acuerdo con las evidencias recolectadas hasta el momento, el hecho no ocurrió en la fecha, el lugar, ni bajo la modalidad que ha trascendido públicamente.

 


Estado de la causa: Queremos confirmar que, tras la denuncia efectuada por los progenitores de dos adolescentes, la policía actuó con celeridad procediendo a la aprehensión de los sindicados. Actualmente, se ha realizado la correspondiente apertura de investigación, se han formulado los cargos, los sujetos se encuentran formalmente imputados y se realizaron medidas de investigación, principalmente una Cámara Gesell para recibir el testimonio de la joven.

 


Llamado a la responsabilidad: Se desconoce el origen de los detalles falsos que han cobrado estado público. Advertimos con preocupación que la difusión de datos inexactos genera una alarma social innecesaria y entorpece el normal desarrollo de las pesquisas.

 


Protección de la víctima: Recordamos que, dada la naturaleza del delito y la edad de la denunciante, rigen estrictos protocolos de reserva. La divulgación de detalles —especialmente aquellos erróneos— vulnera el derecho a la intimidad y la protección integral de la menor involucrada.

 


Esta Fiscalía reafirma su compromiso con el acceso a la información y respeta la labor de la prensa; no obstante, insta a los comunicadores a ejercer su tarea con la máxima cautela y rigurosidad, evitando dar crédito a versiones extraoficiales que distorsionan la realidad de los hechos y afectan la dignidad de las personas.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Al ritmo del cuarteto: Q’ Lokura confirmó show en el aniversario de Esquel
2
 "Atravesamos las llamas para no morir": el crudo relato de una familia cercada por el fuego en Cholila
3
 Cholila declaró el "Estado de Catástrofe" ante el avance implacable del fuego
4
 Una mujer fue hospitalizada tras un fuerte vuelco
5
 Apareció sin vida arriba de su kayak: la misteriosa muerte de un turista mientras paseaba en un lago
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
5
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -