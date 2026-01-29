28°
Jueves 29 de Enero de 2026
Gualjaina envió packs de agua para colaborar con Cholila ante los incendios

Por disposición del intendente Marcelo Limarieri, una camioneta partió desde Gualjaina con packs de agua destinados a acompañar las tareas que se desarrollan en Cholila, en el marco de la emergencia por los incendios.
En el marco de la compleja situación que atraviesa la localidad de Cholila a raíz de los incendios que afectan al sector del corredor de Los Andes, la Municipalidad de Gualjaina realizó un aporte solidario para acompañar a la comunidad y a quienes trabajan en el lugar.

 

Por disposición del intendente Marcelo Limarieri, se envió una camioneta cargada con packs de agua, como primer envío de asistencia destinado a colaborar con las tareas que se llevan adelante en la zona.

 

Desde el municipio destacaron que se trata de un gesto de acompañamiento y solidaridad ante una situación por demás preocupante, en la que Cholila debe afrontar un escenario complejo producto de los incendios que afectan a la región.

 

 

