29°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 29 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio PNLA
29 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Ariel Rodríguez: "volver a la normalidad cuanto antes"

El ex intendente de PNLA detalló las acciones llevadas a cabo para combatir el fuego y retomar las actividades predispuestas con todas las áreas que implica y el trabajo correspondiente frente a la tragedia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ariel Rodríguez es el interventor del Parque Nacional Los Alerces, ex intendente y guardaparque de dicho lugar, convocado por la Administración de Parques Nacionales frente a la emergencia atravesada.

 

"En principio, se habló de tres meses", explicó sobre su nuevo rol, dispuesto a transparentar los procesos judiciales y administrativos del incendio que conmueve al país.

 

El equipo que conforma junto a Carolina Juárez y Damián Mujica, se puso al frente del trabajo en la emergencia: "Uno estaba ya por jubilarse en breve, y estaba trabajando para la dirección de lucha contra el incendio forestal y emergencias, en lo que es gestión de riesgo de parques nacionales, desde mi casa en Esquel".

 

La magnitud del incendio atendida desde la intervención: "es muy compleja, por lo tanto, empezamos a convocar distintos actores locales, incluso estamos trabajando con muchos voluntarios".

 

La investigación de la justicia respecto a las responsabilidades y mecanismos con que se atendió la emergencia, son otro de los aspectos en que trabaja el equipo, pero Rodríguez remarcó que el principal es el combate del fuego día a día y el trabajo junto a los prestadores y pobladores: "Reuniones con todos los actores locales y empezar a pensar en acciones para volver a la normalidad cuanto antes".

 

El balance de la situación climatológica, explicó Ramírez, es de una "sequía extrema", pero junto a los combatientes se procura que no avance hacía nuevos focos el impacto del fuego.

 

SL

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Al ritmo del cuarteto: Q’ Lokura confirmó show en el aniversario de Esquel
2
 "Atravesamos las llamas para no morir": el crudo relato de una familia cercada por el fuego en Cholila
3
 Cholila declaró el "Estado de Catástrofe" ante el avance implacable del fuego
4
 Una mujer fue hospitalizada tras un fuerte vuelco
5
 Apareció sin vida arriba de su kayak: la misteriosa muerte de un turista mientras paseaba en un lago
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 Alerta máxima en la cordillera: el fuego amenaza con unirse y avanza hacia Esquel
5
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -