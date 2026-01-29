Ariel Rodríguez: "volver a la normalidad cuanto antes"

Ariel Rodríguez es el interventor del Parque Nacional Los Alerces, ex intendente y guardaparque de dicho lugar, convocado por la Administración de Parques Nacionales frente a la emergencia atravesada.

"En principio, se habló de tres meses", explicó sobre su nuevo rol, dispuesto a transparentar los procesos judiciales y administrativos del incendio que conmueve al país.

El equipo que conforma junto a Carolina Juárez y Damián Mujica, se puso al frente del trabajo en la emergencia: "Uno estaba ya por jubilarse en breve, y estaba trabajando para la dirección de lucha contra el incendio forestal y emergencias, en lo que es gestión de riesgo de parques nacionales, desde mi casa en Esquel".

La magnitud del incendio atendida desde la intervención: "es muy compleja, por lo tanto, empezamos a convocar distintos actores locales, incluso estamos trabajando con muchos voluntarios".

La investigación de la justicia respecto a las responsabilidades y mecanismos con que se atendió la emergencia, son otro de los aspectos en que trabaja el equipo, pero Rodríguez remarcó que el principal es el combate del fuego día a día y el trabajo junto a los prestadores y pobladores: "Reuniones con todos los actores locales y empezar a pensar en acciones para volver a la normalidad cuanto antes".

El balance de la situación climatológica, explicó Ramírez, es de una "sequía extrema", pero junto a los combatientes se procura que no avance hacía nuevos focos el impacto del fuego.

SL