Incendio en el Parque Lanín: contienen el foco y prohíben navegar en el lago Tromen

Tras un despliegue que no dio tregua durante la madrugada, el incendio forestal detectado en la zona de Las Yeguadas, dentro del Parque Nacional Lanín, fue declarado «contenido» en el reporte oficial de las 9:00 de este jueves 29 de enero. El fuego, que se originó en un sector de difícil acceso denunciado por un guía de montaña, afectó hasta el momento una superficie estimada de cuatro hectáreas de especies protegidas como araucarias, lengas y coihues.

Operativo nocturno y despliegue aéreo



Desde que se recibió la alerta ayer por la tarde, 25 personas trabajaron ininterrumpidamente para cerrar el perímetro de las llamas utilizando herramientas manuales y motosierras. Para consolidar este avance y enfriar los puntos calientes, durante la jornada de hoy se sumaron cinco medios aéreos clave: Un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (transporte y logística). Dos aviones hidrantes (uno nacional y un AT Fireboss provincial que ya realizó 18 disparos) y un avión observador con tecnología de cámara 360° para monitorear el comportamiento del fuego.

Restricciones para el turismo



Debido a que las aeronaves realizan cargas constantes de agua en el lago Tromen, el Comando Operativo informó que la navegación se encuentra suspendida hasta nuevo aviso. Asimismo, se solicita a turistas y residentes no transitar por el área para evitar accidentes y dejar las vías despejadas para el personal de logística.

Alerta por tormentas eléctricas



A pesar de que el fuego tiene un comportamiento superficial, la preocupación de las autoridades se centra ahora en el factor climático. El pronóstico anticipa la formación de tormentas eléctricas a partir de las 15:00, con baja probabilidad de precipitaciones. Este fenómeno representa un riesgo de nuevas igniciones por rayos, por lo que el área técnica del Parque Nacional Lanín monitorea la situación minuto a minuto.

El comando de emergencia está integrado por las jefaturas y áreas operativas de Parques Nacionales, en conjunto con comunicaciones y prensa, quienes coordinan el esfuerzo para evitar que el fuego recupere su intensidad.