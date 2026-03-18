El Bolsón: Centros de salud sin atención por jornada del DAPA

Los centros de salud de El Bolsón suspendieron su atención este miércoles debido a una jornada interna de trabajo organizada por la Dirección del Área Programática (DAPA), una instancia para redefinir estrategias sanitarias en la zona.

La actividad, que se realiza en el Instituto de Formación Docente, reune a equipos de salud de distintos niveles con el objetivo de evaluar el funcionamiento actual del sistema y proyectar acciones para el año.

Suspensión programada y acotada

El jefe del área, Pedro Water, explicó que la interrupción es puntual y responde a una instancia de planificación que se realiza cada dos o tres meses.

“Es una reunión donde todos los equipos nos encontramos, rediscutimos nuestra forma de trabajo y cómo interactuamos con la comunidad”, detalló.

Durante esa jornada no hay atención en el Primer Nivel de Atención, lo que incluye centros de salud y servicios vinculados.

Qué servicios se ven afectados

Además de la atención en centros de salud, también se suspendieron temporalmente otras áreas que dependen del DAPA:

Cuidados paliativos

Derivaciones

Odontología

Salud escolar

Trabajo social

No obstante, desde el sistema sanitario aclararon que las urgencias y emergencias continuan siendo atendidas con normalidad.

Contexto: sistema en reorganización

La jornada se da en un contexto complejo para el sistema de salud local, atravesado por problemas edilicios en el hospital que obligaron a reorganizar espacios y servicios.

En ese marco, desde el DAPA remarcaron que este tipo de encuentros permiten ajustar estrategias frente a escenarios cambiantes y mejorar la respuesta sanitaria en el territorio.

Con la finalización de la jornada, la atención en centros de salud se retomará con normalidad este jueves, según lo previsto.

O.P.