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18 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Cáritas Esquel: Colecta de alimentos y el regreso del Vía Crucis Viviente

La institución solicita alimentos no perecederos para asistir a 300 familias de Esquel. Además, confirmaron que este Viernes Santo volverá a realizarse el Vía Crucis Viviente desde Plaza San Martín.
Por Redacción Red43

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Cáritas Esquel presentó su agenda de actividades para el tiempo de Cuaresma y Semana Santa, centrada en la asistencia directa a sectores vulnerables y la recuperación de celebraciones religiosas tradicionales. La institución, que cuenta con unos 50 voluntarios locales, reforzará su presencia en las calles durante el próximo fin de semana.

 

Colecta de alimentos: 21 y 22 de marzo

 

Ante una demanda creciente que ya alcanza a 1.200 personas (unas 300 familias) en la localidad, Cáritas realizará una recorrida casa por casa para recolectar donaciones. Los puntos clave de la campaña son:

 

Qué donar: Únicamente alimentos no perecederos. No se acepta dinero en las recorridas domiciliarias.

 

Identificación: Los voluntarios estarán debidamente identificados con el logo de Cáritas en su indumentaria.

 

Otras vías: También se pueden acercar las donaciones directamente a las parroquias y capillas de cada barrio.

 

Voluntariado: Se mantiene abierta la invitación para quienes deseen sumarse a la logística de la colecta acercándose a su parroquia más cercana.

 

Semana Santa: Vía Crucis Viviente y Subida al Cerro

 

Tras una interrupción que se extendió desde el inicio de la pandemia, la comunidad católica retomará dos gestos simbólicos importantes:

 

Vía Crucis Viviente: Se realizará el Viernes Santo a las 17:00 hs, iniciando en la Plaza San Martín y finalizando en la Iglesia Catedral.

 

Subida al Cerro de la Cruz: Programada para el Sábado Santo a las 09:00 hs, con salida desde la Catedral.

 

Asistencia por los incendios en la Comarca

 

Desde el inicio de los incendios el pasado 5 de enero, Cáritas ha mantenido un rol activo en localidades como El Hoyo, Epuyén y Cholila. Actualmente, la labor se centra en:

 

Construcción de refugios: Se están finalizando tres refugios para familias que sufrieron pérdidas totales, mientras se gestionan soluciones habitacionales definitivas.

 

Insumos de reconstrucción: Se asiste a unas 50 familias con materiales (alambre, madera, clavos, nailon) y equipamiento para el hogar como colchones, frazadas y baterías de cocina.

 

Acompañamiento: Además de la asistencia alimentaria, se destacó la labor de las viandas para brigadistas y el soporte emocional a los damnificados.

 

Desde la organización agradecieron la solidaridad recibida de todo el país, que permitió canalizar donaciones en efectivo y materiales para las zonas afectadas de Puerto Patriada y alrededores.





 

 

M.G

 

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