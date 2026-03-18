El Hoyo se prepara para el 24 de marzo y Malvinas con vigilia, arte y un nuevo Paseo por la Identidad

La Municipalidad de El Hoyo presentó una agenda cargada de actividades por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas.

El anuncio fue encabezado por el director de Cultura, Fernando Romanelli, junto a Nora Silva y el excombatiente Raúl Larenas.

Actividades por el 24 de marzo en El Hoyo

Las propuestas comenzarán el 23 de marzo con una jornada cultural en la Casa de la Cultura:

Proyección del documental Norita

Conversatorio abierto

Muestra artística “¿Dónde están?”, del artista local Damián Bruno Verón

El 24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado de 1976, se realizará el acto oficial a las 11 horas en el predio de Turismo, con presentaciones artísticas.

Un nuevo espacio para la memoria

Uno de los ejes centrales será la inauguración del Paseo por la Identidad, un espacio público pensado para albergar expresiones artísticas vinculadas a la memoria y la identidad.

“La memoria es un patrimonio de nuestro pueblo. Sostenerla nos permite construir nuevos caminos”, manifestó Nora Silva, referente del Nodo Red por la Identidad de la Comarca Andina.

El paseo estará ubicado en un sector verde cercano a la Ruta 40 y contará con obras que se irán incorporando con el tiempo. En esta primera etapa, se presentará una talla en madera realizada por un artista local.

Vigilia y actividades por Malvinas

Por primera vez, El Hoyo realizará una vigilia el 1 de abril, en la antesala del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La actividad comenzará a las 21 horas en el monumento ubicado en el acceso a la localidad e incluirá fogón comunitario, proyecciones y expresiones artísticas, testimonios de excombatientes, encendido de velas, minuto de silencio a la medianoche y entonación del Himno Nacional y la Marcha de Malvinas.

El 2 de abril, en tanto, se realizará un desfile cívico-militar desde las 16 horas.

“Es la primera vigilia en la localidad. Esperamos que la gente acompañe para que se siga haciendo”, expresó Larenas.

Memoria y participación

Nora Silva señaló que en los últimos años se incrementaron las actividades vinculadas a la memoria en toda la Comarca Andina, con propuestas en escuelas, bibliotecas y espacios comunitarios.

“Es un trabajo lento, pero va dando frutos. Hay momentos en que parece que no, pero las semillas están”, reflexionó Silva.

En esa línea, expresaron que tanto la memoria del terrorismo de Estado como la causa Malvinas forman parte de una construcción colectiva que trasciende generaciones.

O.P.