Nación prepara un DNU para agilizar fondos y recursos contra el fuego

En una jornada marcada por la presión política de los mandatarios provinciales y la crítica situación ambiental en la Patagonia y la zona pampeana, el Gobierno nacional ha comenzado a evaluar formalmente la posibilidad de declarar la Emergencia Ígnea en todo el territorio afectado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Esta decisión surge como respuesta inmediata al cónclave virtual encabezado recientemente por el gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, junto a sus pares de la región, quienes solicitaron "herramientas extraordinarias para una situación climática extraordinaria".

Agilizar recursos y eliminar burocracia

La declaración de la emergencia a través de un DNU permitiría al Ejecutivo Nacional saltear los tiempos legislativos del Congreso y dotar al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y a las provincias de facultades especiales. Entre los puntos principales que se analizan, se destacan:

Reasignación de partidas : El uso de fondos de manera directa para la compra de insumos, contratación de medios aéreos y logística de brigadistas.

Reducción de plazos administrativos : Eliminar la burocracia en las licitaciones urgentes para el combate del fuego, un reclamo constante de los gobernadores de Santa Cruz y Chubut.

Coordinación federal: Reforzar el apoyo de fuerzas de seguridad nacionales y equipos técnicos en las zonas críticas del Parque Nacional Los Alerces y la zona de Villa Lago Rivadavia.

El contexto de la tragedia

La magnitud del desastre es el principal motor de esta medida. Con más de 220 mil hectáreas afectadas en toda la región (sumando los focos de La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz), la Casa Rosada entiende que la capacidad de respuesta provincial está llegando a su límite financiero.

Tan solo en la provincia de Chubut, el gasto en medios aéreos y combustible ya supera los miles de millones de pesos, un esfuerzo que los gobernadores consideran insostenible sin un respaldo legal de rango nacional que garantice el flujo de recursos.

Hacia una solución estructural

Si bien la lluvia débil registrada en las últimas horas en la zona de Esquel ha traído un leve alivio para humedecer el suelo y aplacar focos débiles, la sequía —catalogada como la peor desde 1965— mantiene el riesgo en niveles críticos. El DNU buscaría no solo combatir los incendios actuales, sino establecer un marco de prevención y remediación para los meses venideros.

Se espera que en las próximas horas se defina el alcance técnico del decreto, el cual contaría con el respaldo de los bloques patagónicos en el Congreso, quienes ya habían presentado proyectos similares pero que, ante la urgencia, verían con buenos ojos la intervención directa del Presidente de la Nación.

T.B