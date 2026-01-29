Jueves de calor intenso en Esquel: la máxima trepará hasta los 31 grados

La ciudad de Esquel experimentará este jueves un cambio radical en las condiciones climáticas, dejando atrás las lloviznas y la nubosidad para dar paso a un día de verano pleno. Según los datos oficiales del organismo nacional y modelos complementarios, el cielo se mantendrá libre de nubes durante toda la jornada, permitiendo que la temperatura escale desde una mínima de 9°C hasta alcanzar los 31°C en horas de la tarde. A pesar de las altas temperaturas, no se han emitido alertas meteorológicas por fenómenos extremos para la zona, aunque se espera que el índice de radiación ultravioleta alcance niveles de riesgo muy alto.

Los vientos soplarán de forma leve a moderada desde el sector sudoeste, aportando algo de alivio hacia el final del día, cuando el termómetro comience a descender lentamente. Se recomienda a los vecinos y turistas extremar los cuidados respecto a la hidratación y evitar la exposición solar directa en las horas centrales del día para prevenir golpes de calor ante este ascenso térmico repentino.

Por otro lado, se prevé la presencia de humo en el ambiente proveniente de los incendios forestales activos en la región cordillerana. El desplazamiento de la pluma, impulsado por vientos leves del sector sudoeste, podría generar una reducción en la visibilidad y afectar la calidad del aire en el valle, por lo que se recomienda precaución al circular por las rutas de la zona y evitar esfuerzos físicos prolongados al aire libre.

E.B.W.