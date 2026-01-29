Provincia avanza con la construcción de 73 viviendas para familias afectadas por los incendios en El Hoyo, Epuyén y Cholila

Será a partir de una inversión provincial superior a los $3.500 millones. Las unidades estarán edificadas en un plazo de tres a cinco meses. “Estas casas son posibles gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de la provincia, en un momento en el que la Cordillera necesita, justamente, el acompañamiento y la solidaridad de cada uno de los chubutenses”, señaló el mandatario, al tiempo que ratificó la importancia de que se declare, a nivel nacional, la Emergencia Ígnea.

En el marco de las distintas acciones que la Provincia lleva adelante para la reconstrucción de la Comarca Andina, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó que avanza la construcción de 73 viviendas en Epuyén, El Hoyo y Cholila.

Las unidades que se construyen en las tres localidades representan una inversión provincial superior a los $3.500 millones, con el objetivo de brindar una respuesta concreta a la demanda habitacional de las familias afectadas.

Acompañamiento a damnificados

Al respecto, Torres destacó que “estas casas son posibles gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de la provincia, en un momento en el que la cordillera necesita el acompañamiento y la solidaridad de cada uno de los chubutenses”, y ratificó la importancia de que se declare la Emergencia Ígnea a nivel nacional, “porque el verano sigue, no estamos exentos de nuevos incendios y necesitamos, en toda la región patagónica, recursos y herramientas que nos permitan seguir garantizando la seguridad de cada chubutense”.

El mandatario señaló que la iniciativa “representa una respuesta inmediata a la principal necesidad de las familias que vieron sus hogares afectados”, y subrayó que, a partir de la presencia permanente de funcionarios del Gabinete en territorio, “seguimos relevando la situación particular de cada damnificado”.

Asimismo, indicó que la construcción de viviendas en El Hoyo, Epuyén y Cholila “forma parte de una dinámica activa de trabajo conjunto con los municipios para brindar respuestas concretas en un contexto complejo”, y reafirmó que “seguimos acompañando a las localidades afectadas por los incendios, como lo venimos haciendo desde el primer momento de la emergencia”.

Más de 50 viviendas para Epuyén

En el caso de Epuyén, la iniciativa provincial prevé un aporte económico de $2.736.000.000 para la construcción de 57 viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios forestales. Para la localidad de El Hoyo, el acompañamiento provincial comprende un aporte económico de $596.284.065 destinado a la construcción de 13 nuevas viviendas. Finalmente, en lo que refiere a la localidad de Cholila, el acompañamiento provincial prevé un desembolso de más de $150.000.000 para la edificación de dos nuevas viviendas y la compra de materiales de construcción para la familia Rosales.

Características

Las viviendas estarán destinadas a uso habitacional permanente y contarán con todos los servicios necesarios para su correcto funcionamiento. Serán construidas priorizando la eficiencia térmica, la rapidez de ejecución y una estructura liviana y eficiente.

Cada unidad contará con red de agua fría y caliente, artefactos sanitarios, griferías, salamandra, cocina y las correspondientes aberturas.