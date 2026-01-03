28°
Esquel, Argentina
03 de Enero de 2026
03 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Viejo Expreso Patagónico comenzó su nueva temporada de salidas a Nahuelpan

La Trochita, dependiente del Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, llevó adelante hoy sábado la primera salida del año desde Esquel.
*La Trochita realizó la primera salida del 2026*

 

 

 

El emblemático tren, administrado por el Ministerio de Producción provincial, está llamado a ser uno de los principales atractivos turísticos de la temporada de verano que acaba de comenzar.
  
En esta oportunidad, los vagones del Viejo Expreso Patagónico lucieron llenos de pasajeros, entre ellos vecinos de la zona y muchos visitantes que llegaron a la cordillera para disfrutar de las vacaciones en familia. 

 

Las condiciones climáticas acompañaron el recorrido, que comenzó a las 10 y concluyó cerca de las 13, y permitieron que se aproveche al máximo la experiencia a bordo de la centenaria formación ferroviaria.  

 

Finalmente, es preciso señalar que las personas interesadas en obtener un ticket para hacer el viaje en el tren pueden ingresar al sitio web www.latrochita.org.ar o acercarse a la Estación Esquel.

 

