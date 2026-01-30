25°
Viernes 30 de Enero de 2026
Los Alerces: Operativo intensificado frente al riesgo de tormentas y nuevos focos

El comando de emergencia prioriza la defensa de viviendas en cuatro sectores críticos, mientras las condiciones meteorológicas complican las tareas de control.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con una estrategia de adaptación constante a la meteorología, los organismos nacionales y provinciales ejecutan hoy un combate sostenido contra los focos activos en el Parque Nacional Los Alerces. El despliegue actual moviliza a 264 brigadistas en un esfuerzo conjunto entre Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno del Chubut. El apoyo desde el aire es clave: diez aeronaves, entre aviones hidrantes y helicópteros, trabajan en la zona junto a un observador para guiar las maniobras en el terreno.

 

El foco de atención para este viernes está puesto en los sectores 1C, 1B, 2A y 3, donde el personal concentra sus fuerzas en el afianzamiento de las líneas de defensa para proteger estructuras y viviendas. Sin embargo, el pronóstico para la tarde añade un factor de riesgo: la inestabilidad atmosférica. Se prevé que la actividad eléctrica asociada a tormentas aisladas, junto con un incremento en la velocidad del viento del sector Oeste, pueda generar nuevos focos por rayos y dificultar el control de los ya existentes. A esto se suma una reducción de la visibilidad matutina por la densa presencia de humo en los valles.

 

En cuanto a la actividad en la región, las autoridades confirmaron que los servicios turísticos de la Zona Centro se mantienen operativos para el fin de semana, con los accesos entre Bahía Rosales y Puerto Limonao habilitados. No obstante, rige un protocolo de seguridad estricto: la Portada Norte continúa cerrada y la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen está restringida de 8 a 18 horas para permitir la carga de agua de las aeronaves. Se solicita a la comunidad respetar la prioridad de paso de los vehículos de emergencia y la velocidad máxima de 40 km/h en los caminos internos para garantizar el éxito del operativo.

 

 

R.G.

 

 

 

