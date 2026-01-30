Los Alerces: Operativo intensificado frente al riesgo de tormentas y nuevos focos

Con una estrategia de adaptación constante a la meteorología, los organismos nacionales y provinciales ejecutan hoy un combate sostenido contra los focos activos en el Parque Nacional Los Alerces. El despliegue actual moviliza a 264 brigadistas en un esfuerzo conjunto entre Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno del Chubut. El apoyo desde el aire es clave: diez aeronaves, entre aviones hidrantes y helicópteros, trabajan en la zona junto a un observador para guiar las maniobras en el terreno.

El foco de atención para este viernes está puesto en los sectores 1C, 1B, 2A y 3, donde el personal concentra sus fuerzas en el afianzamiento de las líneas de defensa para proteger estructuras y viviendas. Sin embargo, el pronóstico para la tarde añade un factor de riesgo: la inestabilidad atmosférica. Se prevé que la actividad eléctrica asociada a tormentas aisladas, junto con un incremento en la velocidad del viento del sector Oeste, pueda generar nuevos focos por rayos y dificultar el control de los ya existentes. A esto se suma una reducción de la visibilidad matutina por la densa presencia de humo en los valles.

En cuanto a la actividad en la región, las autoridades confirmaron que los servicios turísticos de la Zona Centro se mantienen operativos para el fin de semana, con los accesos entre Bahía Rosales y Puerto Limonao habilitados. No obstante, rige un protocolo de seguridad estricto: la Portada Norte continúa cerrada y la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen está restringida de 8 a 18 horas para permitir la carga de agua de las aeronaves. Se solicita a la comunidad respetar la prioridad de paso de los vehículos de emergencia y la velocidad máxima de 40 km/h en los caminos internos para garantizar el éxito del operativo.

R.G.